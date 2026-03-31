Ông Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch TP Huế

Ông Nguyễn Khắc Toàn tiếp tục được HĐND TP Huế bầu làm Chủ tịch thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp thứ nhất, khóa IX, sáng 31/3.

Ông Nguyễn Khắc Toàn 56 tuổi, quê phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, trình độ cử nhân Luật Tư pháp và cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước. Ông từng trải qua các vị trí Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi Khánh Hòa hợp nhất với Ninh Thuận từ ngày 1/7, ông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đến tháng 9/2025 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Tháng 11/2025, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, sau đó được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu thuận 100%, kế nhiệm ông Phan Thiên Định được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại kỳ họp thứ nhất khóa 9, HĐND TP Huế cũng bầu ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Hà Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Phó chủ tịch thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Hoàng Hải Minh, Trần Hữu Thùy Giang tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch TP Huế. Hai Phó chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, Phan Quý Phương chuyển vị trí công tác.

HĐND thành phố bầu ông Phạm Đức Tiến, Phó bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX thay ông Lê Trường Lưu hết nhiệm kỳ. Hai Phó chủ tịch HĐND là ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Lương Bảo Toàn.

Ông Phạm Đức Tiến giữ chức Chủ tịch HĐND khóa IX. Ảnh: Võ Thạnh

Từ tháng 1/2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với diện tích 4.947 km2, dân số hơn 1,2 triệu và 40 đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2020-2025, GRDP của địa phương tăng 7,54% mỗi năm, thu nhập bình quân đạt 3.200 USD; tổng thu ngân sách 64.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm, GRDP đầu người 5.800-6.000 USD, phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Võ Thạnh