Ông Nguyễn Huy Dũng làm Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

Ngày 6/9, ông Nguyễn Huy Dũng được HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó hôm 27/8, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu trên cương vị mới, ông Dũng khẳng định sẽ phát huy nỗ lực để phát huy thế mạnh của Thái Nguyên. Ông sẽ "số hóa hoạt động chính quyền từ tỉnh tới xã; số hóa, xanh hóa hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội để tạo ra môi trường hành chính minh bạch, làm cho chính quyền và người dân, doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn".

"Chúng tôi sẽ chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, nuôi dưỡng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh. Tôi xin lấy cuộc sống hạnh phúc của nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm hạnh phúc của bản thân mình", ông Dũng phát biểu.

Ông Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: Minh Sơn

Ông Nguyễn Huy Dũng 41 tuổi, quê Hà Nội, từng là học sinh phổ thông chuyên toán Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ông được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore và Việt Nam du học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Ông cũng là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2010 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Ông bắt đầu công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông với vị trí chuyên viên Văn phòng, sau đó giữ các chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, thư ký lãnh đạo Bộ, Cục phó rồi Cục trưởng An toàn thông tin, Cục trưởng Tin học hóa. Tháng 11/2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông ở tuổi 37, là thứ trưởng trẻ nhất trong Chính phủ khi đó.

Ông Dũng từng tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, trong đó tiêu biểu là Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ông cũng tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2023, Diễn đàn kinh tế thế giới bình chọn Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng là lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu.

Viết Tuân