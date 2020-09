Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người, ông Nguyễn Hữu Đông làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng 23/9. Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa mới gồm 53 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa mới bầu ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đọc báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh ngày 23/9. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh Sơn La thời gian tới, trong đó có việc tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; huy động các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là tập trung triển khai xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, cảng hàng không Nà Sản...

Lưu ý vị trí chiến lược quan trọng của Sơn La trong vùng Tây Bắc và Trung du miền núi Bắc Bộ, ông Trạc nói, đây là địa bàn đường biên giới dài, nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, tội phạm ma túy hoạt động táo bạo... Do vậy, tỉnh cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình thủy điện Sơn La.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bế mạc ngày 24/9.

Ông Nguyễn Hữu Đông, 48 tuổi, quê Phú Thọ; Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật. Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo ở Phú Thọ, như Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Yên Lập; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy. Đầu năm 2016, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 16/9/2019, Bộ Chính trị ra quyết định chuẩn y ông Đông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hoàng Thùy