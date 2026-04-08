Ông Nguyễn Duy Ngọc: 'Trăn trở vì nhiều việc mới chỉ đặt nền móng'

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ trăn trở vì nhiều công việc mới chỉ kịp đặt nền móng; nhiều chủ trương đã khởi động, nhưng cần thêm thời gian để đi vào cuộc sống.

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Thắng kế nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội) phát biểu tại hội nghị chiều 8/4. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ quãng thời gian công tác tại Hà Nội không dài, nhưng là "chặng đường rất đặc biệt". "Trở về Hà Nội với tâm thế của người con trở lại nơi đã trưởng thành, tôi đã mang hết tâm sức của mình cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô", ông nói.

Kể ra một số việc đã làm được, bước đầu có chuyển biến tích cực, trong đó có định hình ba trụ cột phát triển Thủ đô với tầm nhìn mới (thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển), xác định 4 trục trách nhiệm công việc từ thành phố đến cơ sở (Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội), ông Ngọc cho rằng kết quả đó không phải của cá nhân nào mà là công sức, trí tuệ của cả tập thể.

"Điều tôi trân trọng nhất không chỉ là kết quả cụ thể mà là tinh thần làm việc, khí thế chuyển động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã được khơi dậy và lan tỏa", ông nói.

Ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nói trong quá trình công tác, có những lúc ông rất quyết liệt, có khi gay gắt, tạo áp lực lớn đối với một số cán bộ. Có những cuộc họp căng thẳng, có những việc yêu cầu tiến độ rất cao, có lúc cách làm của ông có thể khiến cán bộ cảm thấy chưa thật thoải mái.

"Tôi mong các đồng chí hết sức thông cảm và chia sẻ", ông nói và giải thích tất cả điều đó không phải vì cá nhân mà xuất phát từ mong muốn công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô.

Rời đi sau 5 tháng đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy, ông Ngọc nói còn trăn trở vì nhiều công việc mới chỉ kịp đặt nền móng. Nhiều chủ trương đã hình thành, đã khởi động, nhưng cần thêm thời gian, thêm sự kiên trì để thực sự đi vào cuộc sống. Phía trước Hà Nội còn rất nhiều việc lớn phải làm, nhiều vấn đề khó, chưa có tiền lệ, nhiều vấn đề không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng lại liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của người dân...

"Tôi mong những việc chúng ta đã cùng nhau khởi động sẽ được tiếp tục làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn", ông nói.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đi kiểm tra việc kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường tại sông Cầu Bây (phường Long Biên) hồi tháng 2. Ảnh: Quang Thái

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho hay ở cương vị công tác mới, ông vẫn trực tiếp tham gia cùng Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chung, trong đó có các chủ trương, định hướng lớn đối với Hà Nội.

"Tôi luôn xác định trách nhiệm với Hà Nội không giảm đi mà còn ở một phạm vi rộng hơn. Tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng cùng các đồng chí trong mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô", ông Ngọc nói.

Trước đó sáng 4/11/2025, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Với cách làm việc quyết liệt, thời gian qua ông đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các vành đai, cầu vượt sông Hồng, tuyến metro, phát triển hệ thống giao thông công cộng đa phương thức.

Tuy nhiên, Hà Nội đã và đang tồn tại nhiều điểm nghẽn, đã được chỉ ra trong Nghị quyết ban hành ngày 17/3 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Đó là tốc độ tăng trưởng trong nhiều năm thấp hơn so với một số địa phương trong vùng; quy mô kinh tế còn nhỏ so với một số thành phố lớn trong khu vực ASEAN. Năm 2025, tăng trưởng GRDP của Thủ đô là 8,16% và quy mô nền kinh tế đạt 63 tỷ USD - đứng thứ nhì cả nước, sau TP HCM. GRDP bình quân đầu người trên 7.200 USD.

Công tác quy hoạch và quản lý đô thị ở Hà Nội bị đánh giá còn bất cập, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp tốc độ phát triển. Ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ngập úng, ô nhiễm không khí, môi trường, an toàn thực phẩm chậm được khắc phục. Quản lý đất đai, tài sản công chưa chặt chẽ. Không gian phát triển, nhất là không gian ngầm, không gian đô thị mới chưa được tổ chức hợp lý. Vai trò là trung tâm lan tỏa, động lực dẫn dắt phát triển vùng và quốc gia chưa được thể hiện rõ nét.

Võ Hải