Ông Nguyễn Duy Hưng nói lý do SSI chưa tham gia tài sản số

Ông Nguyễn Duy Hưng từng muốn SSI đi đầu trong việc lập sàn giao dịch tài sản số, nhưng sau đó tạm ngưng vì chưa nhìn thấy cơ hội rõ ràng.

Phiên họp thường niên của Công ty Chứng khoán SSI chiều nay được lấp kín bởi hơn 1.550 cổ đông, con số kỷ lục của doanh nghiệp này. Ghế liên tục được xếp thêm vào phòng họp lớn tại Dinh Độc Lập, hàng chục cổ đông thiếu chỗ ngồi. Một số chấp nhận đứng dọc lối đi và bên ngoài, chờ đến phần chất vấn Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng.

Trong một giờ thảo luận, cổ đông đặt hơn 20 câu hỏi cho ông Hưng, trong đó tập trung nhiều vào lý do không theo đuổi kế hoạch lập sàn tài sản số và cuộc đua thị phần môi giới chứng khoán. Một số khác cho biết nắm giữ cổ phiếu SSI nhiều năm và đề nghị ông Hưng có giải pháp để thị giá tăng bằng lần như Vingroup.

Hơn 1.500 cổ đông ngồi kín phòng khánh tiết của Dinh Độc Lập, nơi SSI tổ chức phiên họp thường niên chiều 23/4. Ảnh: SSI

Ngồi một mình ở bàn chủ tọa, ông Hưng chậm rãi trả lời từng câu hỏi. Ông cũng đề nghị nhiều thành viên trong ban điều hành giải đáp thắc mắc chuyên môn cho cổ đông.

Liên quan việc SSI không có tên trong danh sách 5 doanh nghiệp đủ điều kiện thí điểm sàn tài sản mã hóa, ông Hưng cho biết quy trình xét và cấp phép triển khai hiện nay rất khác một năm trước. Càng đào sâu, công ty càng chưa thấy cơ hội cũng như khả năng vận hành an toàn, kinh doanh hiệu quả. Công ty chưa mường tượng được mô hình phát triển lĩnh vực này thế nào.

"Đó là lý do vì sao SSI chủ động không hoàn thiện hồ sơ để đi tiếp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa chúng tôi dừng quan tâm tài sản mã hóa", ông Hưng nói. Ông khẳng định chắc chắn sẽ tham gia thị trường này ở thời điểm nào thấy rõ cơ hội, để không tụt hậu so với công ty khác.

Ông Hưng từng chia sẻ bản thân giống nhiều người xem tài sản số không mang lại giá trị gì. Từ khi Chính phủ một số nước cân nhắc đưa tiền kỹ thuật số vào quỹ dự trữ quốc gia tương tự vàng, ông thay đổi quan điểm. Ông nói đây là xu thế tất yếu, có thể đóng góp lớn cho kinh tế đất nước và không thể cưỡng lại được.

SSI từng cử người tham gia cùng Bộ Tài chính để nghiên cứu lập sàn giao dịch tài sản số. Bản thân ông xem đây như bước đầu tìm hiểu, còn tham gia hay không và mức độ như thế nào là câu chuyện tương lai. Ông đặt mục tiêu phải hiểu biết tinh tường để xác định giá trị tài chính ở đâu và rủi ro chỗ nào, trước khi quyết định thời điểm tham gia.

Ông Nguyễn Duy Hưng tại phiên họp thường niên chiều 23/4. Ảnh: SSI

Cuộc đua thị phần môi giới chứng khoán cũng làm nóng phiên họp thường niên, bởi con số này của SSI trong quý đầu năm sụt nhẹ so với cuối 2025, xuống 11,1%. Ít nhất bốn cổ đông chất vấn ông Hưng và ban lãnh đạo về kế hoạch giành lại thị phần từ các đối thủ cùng ngành.

Theo ông Hưng, công ty không cạnh tranh thị phần môi giới bằng phí, mà tập trung vào chất lượng dịch vụ. Việc con số này tăng năm quý, giảm một quý không nói lên xu hướng mất thị phần vào tay doanh nghiệp khác.

Ông Bùi Thế Tân, Giám đốc khối bán lẻ SSI, cho hay bên cạnh giữ kênh truyền thống, công ty cũng tăng tốc dần ở kênh trực tuyến. Ông ví dụ đội ngũ môi giới "livestream trên mạng xã hội từ sáng đến khuya" để tiếp cận khách hàng đại chúng. Đối với thị phần môi giới tổ chức, công ty ước tính đang chiếm khoảng 30%, đứng đầu thị trường và đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng khoảng 20%.

SSI đặt mục tiêu năm nay thu 15.660 tỷ đồng và lãi trước thuế 5.838 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 15% so với năm ngoái. Một số cổ đông đánh giá tỷ lệ này không lớn trong bối cảnh chứng khoán được dự báo bùng nổ khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng thị trường vào cuối tháng 9/2026.

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thông phân trần tỷ lệ tăng không nhiều, nhưng giá trị tuyệt đối biến động lớn, đặc biệt khi đây là mức tăng so với kỷ lục doanh thu và lợi nhuận vừa thiết lập năm ngoái. Quý đầu năm, SSI ghi nhận doanh thu 3.295 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng, nằm trong nhóm đầu ngành chứng khoán.

Ban lãnh đạo cho hay dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của công ty đã có thời điểm lên 43.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến năm nay sẽ giải ngân tối thiểu 45.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu vào để phục vụ margin được ban lãnh đạo đánh giá không khó, do có quan hệ với nhiều ngân hàng trong nước và định chế tài chính nước ngoài.

Tại phiên họp thường niên, SSI thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức cổ phiếu 20%. Đây là năm thứ 20 liên tiếp doanh nghiệp này chia cổ tức tiền mặt. Đây được xem là kỷ lục hiếm có ở Việt Nam, nơi thị trường chứng khoán mới giao dịch hơn 25 năm.

Phương Đông