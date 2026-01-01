Ông Nguyễn Đức Thụy thoái vốn khỏi LPBank

Ông Nguyễn Đức Thụy, Cựu chủ tịch ngân hàng Lộc Phát, không còn nằm trong danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn của nhà băng này.

Theo công bố từ Ngân hàng Lộc Phát (LPBank), tại ngày 31/12, nhà băng này chỉ còn một cổ đông nắm giữ trên 1% vốn, là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). Như vậy, ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái bớt vốn khỏi LPBank.

Trước đó, doanh nhân này sở hữu hơn 70 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn. Giữa tháng 12, ông Thụy đã nộp đơn từ nhiệm chức Chủ tịch LPBank vì lí do cá nhân và được các cổ đông thông qua.

Theo quy định, các ngân hàng phải công bố thông tin định kỳ về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên cùng người có liên quan, thay vì các bên nắm giữ 5% như trước. Điều này nhằm tăng tính minh bạch, công khai, hạn chế sở hữu chéo và thao túng ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Ảnh: Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy hiện là Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Doanh nhân thường được gọi với cái tên "bầu Thụy", sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Colorado State University (CSU, bang Colorado, Mỹ).

Ông từng là Chủ tịch tại các đơn vị như Tập đoàn Thai Group, Công ty cổ phần Thaiholdings, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk. Từ tháng 4/2021, ông bắt đầu gia nhập ngành ngân hàng trên cương vị Phó chủ tịch LPBank.

LPBank tiền thân là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, được thành lập vào tháng 3/2008. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhà băng này lãi trước thuế 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và gấp đôi sau 4 năm. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Trọng Hiếu