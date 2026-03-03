Ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 3/3, sau hai tháng gia nhập nhà băng này.

Ngân hàng Nhà nước hôm nay đã chấp thuận đề xuất ông Nguyễn Đức Thụy làm nhân sự dự kiến cho vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Cùng ngày, Hội đồng quản trị nhà băng này ra quyết định bổ nhiệm, có hiệu lực từ 3/3.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện đề án tái cơ cấu, với trọng tâm nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Theo ngân hàng, điều này thể hiện định hướng nhất quán trong công tác nhân sự của hội đồng quản trị, ưu tiên lãnh đạo có tư duy chiến lược, kinh nghiệm tái cấu trúc và năng lực triển khai thực tiễn.

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc Sacombank từ 3/3/2026. Ảnh: Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, quê Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ). Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản trị, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính như: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaigroup, Công ty cổ phần Thaiholdings, Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (VIX), Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên; Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk.

Từ tháng 4/2021, ông gia nhập ngành ngân hàng với vai trò Phó chủ tịch Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022. Cuối tháng 12/2025, ông kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập Sacombank với chức danh Quyền tổng giám đốc. Thời điểm này, Sacombank cũng thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới.

Sau hơn hai tháng tham gia ban điều hành, ông Thụy chuyển đổi, tinh gọn bộ máy nhà băng này xuống còn 9 khối nghiệp vụ, điều chỉnh cơ cấu nhân sự theo tỷ lệ front - back 80% - 20% và chuyển sang mô hình quản lý theo ngành dọc từ ngày 22/1/2026.

Song song đó, Sacombank cũng đang xử lý tồn đọng, giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện biên lãi ròng (NIM), đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động và nâng cao mức độ bao phủ dự phòng theo lộ trình.

Quỳnh Trang