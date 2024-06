Ông Nguyễn Đức Tài xả hơn 2 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động

Người đứng đầu Thế Giới Di Động bán 2 triệu cổ phiếu vì nhu cầu tài chính cá nhân, ước tính thu về hơn 125 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ 7-19/6, ông đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu MWG theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của lãnh đạo này giảm từ 2,42% về 2,29% (tương đương hơn 33,4 triệu cổ phiếu).

Ước tính theo thị giá trung bình giai đoạn trên, ông Tài có thể thu về hơn 125,6 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được ông sử dụng cho nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch của lãnh đạo Thế Giới Di Động diễn ra sau giai đoạn MWG có nhịp tăng khá tốt về thị giá. Từ dưới 50.000 đồng vào giữa tháng 4, cổ phiếu này tăng mạnh về gần chạm 60.000 đồng một đơn vị chỉ sau hơn hai tuần. MWG tích lũy dần dần để vượt mốc trên, có lúc đạt 64.400 đồng. Phiên hôm qua, mã chứng khoán của Thế Giới Di Động đóng cửa ở 63.300 đồng, cao hơn 1,8% so với tham chiếu. Tính từ đầu năm, thị giá cổ phiếu này đã tăng 48%.

Ông Tài bán cổ phiếu trước khi Thế Giới Di Động chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023. Đợt này, công ty đưa ra tỷ lệ 5% bằng tiền, tức một cổ phiếu nhận về 500 đồng. Công ty dự kiến thanh toán vào ngày 10/7 với tổng số tiền khoảng 730 tỷ đồng.

Giai đoạn cuối năm trước, ông Nguyễn Đức Tài từng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG giữa lúc thị giá mã này lao dốc, khối ngoại xả hàng ồ ạt khi kết quả kinh doanh kém khả quan. Thời điểm đó, ông cho rằng giai đoạn khó khăn mới là thời điểm thách thức lòng tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên ông chỉ mua được 11% so với kế hoạch với lý do diễn biến thị trường không phù hợp. Ngay sau đó, lãnh đạo này đăng ký thêm 500.000 đơn vị nhưng cũng chỉ hoàn thành 40% với cùng lý do trên.

Thời gian qua, cùng với nhịp tăng về thị giá, khối ngoại bắt đầu quay trở lại với MWG. Diễn biến tích cực kể trên xuất hiện khi kết quả kinh doanh của công ty khởi sắc. Trong quý I, Thế Giới Di Động lãi gần 903 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ. Số liệu mới nhất trong tháng 4, công ty có doanh thu hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và hoàn thành 34% kế hoạch cả năm. Riêng chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh đạt 3.200 tỷ đồng doanh thu, mức cao nhất lịch sử hoạt động.

Tất Đạt