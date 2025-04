Ông Nguyễn Đức Tài: Tôi không điều hành Thế Giới Di Động nữa

Không còn điều hành trực tiếp, ông Nguyễn Đức Tài cho biết vẫn tư vấn cho đội ngũ lãnh đạo công ty thay vì rời Thế Giới Di Động ngay lập tức.

Bộ ba lãnh đạo điều hành chủ chốt hiện nay của Thế Giới Di Động là ông Đoàn Văn Hiểu Em, phụ trách Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Era Blue, AVA và An Khang; ông Phạm Văn Trọng, điều hành Bách Hóa Xanh; ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của tập đoàn.

Do đó, vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Tài ra sao được các cổ đông thắc mắc tại Đại hội cổ đông thường niên hôm nay (26/4).

Trả lời thắc mắc này, ông Nguyễn Đức Tài thẳng thắn nói: "Tôi không còn điều hành nữa", không còn trực tiếp đưa ra các quyết định vận hành hàng ngày.

Dù không còn "điều binh khiển tướng", ông Tài nói vẫn luôn đồng hành cùng thế hệ lãnh đạo mới, giữ vai trò truyền cảm hứng, duy trì tinh thần chiến đấu và hỗ trợ hoạch định chiến lược cho tập đoàn.

Ông Tài cho biết mình không rút lui đột ngột mà thực hiện chuyển giao có lộ trình, nhằm đảm bảo thế hệ kế thừa tiếp tục phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động - trả lời cổ đông tại đại hội ở TP HCM chiều 26/4. Ảnh: Thi Hà

Về định hướng phát triển, MWG đặt mục tiêu năm nay đạt 150.000 tỷ đồng doanh thu và 4.850 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức tăng trưởng 12% và 30% so với năm 2024. Kết quả quý I năm nay ghi nhận doanh thu 36.135 tỷ đồng, tăng gần 15%, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của công ty.

Liên quan đến thuế đối ứng từ Mỹ, lãnh đạo MWG cho biết công ty chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp do chủ yếu nhập khẩu hàng hóa từ châu Á. Thuế quan có thể làm suy giảm xuất khẩu hàng hoá, thu nhập và tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, MWG đã tái cấu trúc vận hành và tích lũy nội lực từ sớm, nhờ đó có khả năng chống chịu tốt trước biến động.

Ông Nguyễn Đức Tài tin rằng với sự chủ động, MWG không chỉ vượt qua khó khăn mà còn tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần. Ông cũng bày tỏ niềm tin vào khả năng điều hành của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy chi tiêu công để bù đắp cho xuất khẩu giảm. Ông nói: "Ngay cả khi thị trường đi ngang hoặc giảm nhẹ, người lớn sẽ lớn hơn và người nhỏ sẽ nhỏ đi".

Ở mảng bán lẻ thực phẩm, sau sự cố giá đỗ nhiễm hóa chất tại Bách Hóa Xanh, công ty đã đẩy mạnh hợp tác với các nhà cung cấp lớn có quy trình kiểm soát chặt chẽ. Với thịt heo và tôm, MWG chuyển sang mua từ các đối tác như CP và Minh Phú nhằm đảm bảo nguồn hàng đạt chuẩn an toàn. Tuy vậy, việc kiểm soát rau ăn lá còn nhiều thách thức do nguồn cung chủ yếu từ nông dân nhỏ lẻ. Công ty cam kết phối hợp cùng cơ quan chức năng để tăng cường kiểm tra và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Ở lĩnh vực điện thoại và điện máy, dù thị trường năm nay dự báo chỉ tăng nhẹ từ 5-8%, MWG vẫn đặt mục tiêu nâng thị phần từ 50-60% lên 70-80% vào năm 2030. Thay vì mở rộng thêm cửa hàng, công ty tập trung tăng doanh thu trung bình mỗi cửa hàng bằng cách mở rộng danh mục sản phẩm và triển khai các dịch vụ hỗ trợ như bán trả chậm và bảo hành trọn đời.

Trên thị trường quốc tế, chuỗi Era Blue tại Indonesia sau hai năm hoạt động đã có 100 cửa hàng và dự kiến đạt mốc 150 trong năm 2025. Công ty đặt mục tiêu đạt 500 cửa hàng vào năm 2027, tiến tới IPO chuỗi này để mở rộng hơn nữa quy mô hoạt động.

Về tài chính, MWG trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2024 tối đa 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng một cổ phiếu), với tổng chi khoảng 1.460 tỷ đồng. Công ty cũng lên kế hoạch mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và gia tăng giá trị cho cổ đông hiện hữu, sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2028 dự kiến giảm còn 8 thành viên. Công ty sẽ bổ sung ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG mới được bổ nhiệm, nhằm đánh dấu bước chuyển giao thế hệ lãnh đạo bài bản.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới dự kiến gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài, CEO Vũ Đăng Linh, CEO Thế giới di động Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Bách Hóa Xanh Phạm Văn Trọng. Hai thành viên nước ngoài Robert A.Willett và Thomas Lanyi, hai thành viên độc lập Nguyễn Tiến Trung và Đỗ Tiến Sĩ.

Thi Hà