Ông Nguyễn Đức Tài: 'Kinh doanh khó không phải lý do để hạ chỉ tiêu'

Bất chấp căng thẳng Trung Đông, MWG vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30%, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài khẳng định phải xoay xở, không hạ chỉ tiêu kinh doanh.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/4, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (MWG) nhận được nhiều câu hỏi về ảnh hưởng xung động Trung Đông tới hoạt động kinh doanh. "Kế hoạch được xây dựng trước đây có còn phù hợp khi căng thẳng Trung Đông bùng phát, doanh nghiệp có nên hạ chỉ tiêu kinh doanh?", cổ đông đặt vấn đề.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài nhìn nhận thế giới đang bước vào giai đoạn bất định, nơi các giả định cũ dễ dàng bị phá vỡ. Ông Tài cho rằng xung đột Trung Đông mới gây áp lực lên chi phí và chuỗi cung ứng, chưa làm thay đổi nền tảng kinh tế toàn cầu. Vì vậy, khả năng cao căng thẳng sẽ hạ nhiệt để các bên tái cân bằng, thay vì leo thang kéo dài theo kịch bản cực đoan.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG. Ảnh: Thi Hà

Dù thừa nhận đây là yếu tố bất lợi và chưa được tính đến khi lập kế hoạch, ban lãnh đạo MWG cho biết vẫn giữ nguyên mục tiêu năm 2026 với doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ. Kế hoạch lãi tăng 30%, cao gần gấp đôi mức tăng doanh thu (18%), cho thấy MWG bắt đầu dồn trọng tâm vào tối ưu hiệu quả và biên lợi nhuận giai đoạn tái cấu trúc.

"Khó thì phải tìm cách xoay xở, không phải xin hạ chỉ tiêu", ông Tài nói.

Chủ tịch MWG cho biết nếu không hoàn thành kế hoạch do thiếu nỗ lực, toàn bộ hệ thống sẽ không có thưởng.

Năm nay, doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào mảng bán lẻ - lĩnh vực cốt lõi, đồng thời tối ưu dòng tiền khi điều kiện thuận lợi. Mảng công nghệ - điện máy tiếp tục là trụ đỡ tăng trưởng cho Thế Giới Di Động, trong đó sản phẩm của "Táo khuyết" giữ vai trò then chốt khi đóng góp hơn 40% doanh thu ICT. Sau khi đạt trên 800 triệu USD năm 2025, công ty hướng tới mốc 1 tỷ USD vào 2027, dựa trên việc duy trì thị phần lớn và củng cố hợp tác với hãng.

Bách Hóa Xanh được kỳ vọng là động lực tăng trưởng kế tiếp với mục tiêu doanh thu tăng 20%. Ban lãnh đạo tỏ ra thận trọng khi chuỗi này vừa chuyển sang giai đoạn tạo lợi nhuận, với dự kiến doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu tăng 10% để làm nền tảng mở rộng quy mô.

Theo ông Nguyễn Đức Tài, áp lực thị trường năm tới không nằm ở nguồn cung. Với các ngành hàng như điện máy, kế hoạch sản xuất đã được chuẩn bị từ sớm nên khó xảy ra thiếu hàng. "Vấn đề lớn hơn là sức mua khi nhu cầu vẫn chưa phục hồi rõ rệt", ông nêu.

Về dài hạn, MWG đặt tham vọng đạt quy mô 10 tỷ USD doanh thu vào năm 2030, cho thấy chiến lược tăng trưởng không chỉ dừng ở phục hồi mà hướng tới mở rộng mạnh mẽ trong chu kỳ mới.

Cùng với kế hoạch kinh doanh, công ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, thực hiện trong hai đợt vào nửa cuối năm nay. MWG cũng tiếp tục lộ trình chuyển giao thế hệ và triển khai ESOP (phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động) tối đa 3 triệu cổ phiếu cho đội ngũ lãnh đạo. Tuy nhiên, điều kiện này gắn với kết quả kinh doanh, chỉ phát hành khi hoàn thành kế hoạch và tăng tương ứng nếu vượt chỉ tiêu.

Thi Hà