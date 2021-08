Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C

Hà NộiCựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị xác định chỉ đạo Công ty Thoát nước mua chế phẩm làm sạch nước do công ty của vợ cung cấp, giá cao hơn mua trực tiếp nước ngoài.

Ngày 13/8, tại Kết luận điều tra vụ án thất thoát hơn 36,1 tỷ đồng trong quá trình mua chế phẩm Redoxy-3C làm sạch nước tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) đề nghị VKS truy tố 3 bị can gồm: ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Võ Tiến Hùng (cựu tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (cựu giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Arktic) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 356. Khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Theo kết luận, năm 2016, UBND Hà Nội có chủ trương mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý nước ô nhiễm tại các sông, hồ, mương trên địa bàn. Việc thử nghiệm, sử dụng chế phẩm được giao cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Chế phẩm này do Công ty Watch Water từ Đức sản xuất đặc biệt theo đơn đặt hàng của thành phố Hà Nội. Ông Chung chỉ đạo Công ty Thoát nước mua chế phẩm của Công ty Arktic thay vì mua trực tiếp từ Watch Water.

Arktic có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do Nguyễn Trường Giang nắm 60% cổ phần, một cá nhân khác nắm 40%. Cơ quan điều tra xác định, cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung). Công ty Arktic là doanh nghiệp của gia đình ông Chung, có trụ sở chính tại siêu thị Minh Hoa, cũng thuộc sở hữu của gia đình ông.

Theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch Hà Nội, Công ty Arktic được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy. C03 xác định từ năm 2016 đến 2019, Arktic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỷ đồng sau đó bán lại với giá 151 tỷ đồng, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng. C03 xác định 36,1 tỷ đồng là hậu quả thiệt hại của vụ án.

C03 cho rằng ông Chung ra văn bản chỉ đạo mua Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water nhưng sau đó lại chỉ đạo miệng bị can Hùng mua chế phẩm này qua Công ty Arktic. Khi Công ty Thoát nước Hà Nội chưa ký hợp đồng với Công ty Arktic, ông chỉ đạo bị can Hùng ứng tiền mua Redoxy. Ông Hùng sau đó phải lấy 4,6 tỷ đồng của gia đình chuyển cho bị can Giang.

Cơ quan điều tra quy kết động cơ phạm tội của cựu Chủ tịch Hà Nội là vì Công ty Arktic do bà Chi Hoa nắm 100% vốn. Ông Chung chỉ đạo phải mua chế phẩm Redoxy qua Công ty Arktic để doanh nghiệp này được hưởng lợi hơn 36,1 tỷ đồng.

Ông Chung bị xác định là chủ mưu trong vụ án và "dùng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khi chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo văn bản". C03 đánh giá cựu chủ tịch Hà Nội không thành khẩn khai báo, quanh co, chối tội nên đề nghị cần áp dụng các tình tiết tăng nặng hình phạt.

Quá trình điều tra, ông Chung nhận trách nhiệm về 2 hợp đồng đầu tiên trị giá gần 7 tỷ đồng trong số 15 hợp đồng mua Redoxy 3C. Ông cho rằng 13 hợp đồng sau được Thường trực Thành ủy đồng ý, giao Ban cán sự UBND thực hiện nên ông không phải chịu trách nhiệm.

Cưụ chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Ngọc Thắng

Nguyễn Trường Giang bị xác định có quan hệ thân thiết với gia đình ông Nguyễn Đức Chung. Anh ta cùng bà Chi Hoa mua bán phần vốn góp của Công ty Arktic lòng vòng, không rõ ràng để che giấu hành vi phạm tội của cựu Chủ tịch Hà Nội.

C03 xác định ông Giang tham gia quá trình mua bán chế phẩm Redoxy theo chỉ đạo của ông Chung để thu về số lợi nhuận không chính đáng là 36,1 tỷ đồng. Bị can Giang thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra nên được C03 đề nghị viện kiểm sát, tòa án áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Tổng giám đốc của Công ty Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng bị cơ quan điều tra xác định thực hiện chỉ đạo miệng của ông Chung thay vì làm theo chỉ đạo trong văn bản. Bị can Hùng ký 15 hợp đồng mua chế phẩn Redoxy gồm 3 hợp đồng ký khi chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt và 12 hợp đồng không đúng phê duyệt.

Ông Hùng có vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án nhưng được hưởng những tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác.

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa có hành vi làm giả hồ sơ thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic. Tuy nhiên, bà Hoa không tham gia điều hành doanh nghiệp này nên các vi phạm của bà chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự.

Ông Chung bị TAND Hà Nội phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước vào tháng 12/2020. Cuối tháng 7, ông bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xây dựng phần mềm quản lý xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Năm 2009, UBND Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai đề án "Nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn thành phố đến năm 2010". Các năm sau, chính quyền Thủ đô thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ trên địa bàn bằng 4 công nghệ khác nhau tại 8 hồ, đạt kết quả tốt. Năm 2015, Công ty Thoát nước Hà Nội đề nghị thành phố cho nhân rộng các mô hình này nhưng không nhận phản hồi. Năm 2016, theo lời mời của ông Chung, đoàn đại diện Công ty Watch Water sang Hà Nội lấy mẫu nước và nghiên cứu, chế tạo Redoxy 3C. Bao bì chế phẩm này ghi: "Thiết kế đặc biệt theo đơn đặt hàng của UBND TP Hà Nội". Công ty Thoát nước dùng chế phẩm Redoxy thử nghiệm xử lý nước của các hồ Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hồ Tây, thông báo cho kết quả khả quan nên đề nghị nhân rộng.

Song Minh