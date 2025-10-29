Ông Nguyễn Công Khế bị tuyên 8 năm tù

TP HCMÔng Nguyễn Công Khế bị tòa xác định có sai phạm khi "sang tay" hơn 7.000 m2 đất công tại Bến Vân Đồn cho tư nhân, gây thiệt hại 215 tỷ đồng.

Chiều 29/10, ông Khế, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, bị TAND TP HCM tuyên 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Người kế nhiệm của ông Khế là Nguyễn Quang Thông bị tuyên 5 năm 6 tháng tù, cùng tội danh.

HĐXX đánh giá ông Khế có vai trò chính, ông Thông giúp sức thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm được giao.

Hai ông được TAND TP HCM ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương; tác động gia đình nộp một phần tiền khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Công Khế tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Theo bản án, hai ông phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 215 tỷ đồng thiệt hại cho Nhà nước. Trong đó, ông Khế được khấu trừ số tiền 35 tỷ đồng đã nộp, ông Thông được khấu trừ 500 triệu đồng đã khắc phục.

Với số tiền gần 32 tỷ đồng do báo Thanh Niên nộp trong giai đoạn điều tra, tòa xác định đây là số tiền hai bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu sung công quỹ.

Các thành viên trong HĐXX giải quyết vụ án. Ảnh: Trần Quỳnh

Tòa xác định, lô đất số 151-155 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 (nay là phường Khánh Hội) rộng hơn 7.000 m2 được Nhà nước giao cho Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn (doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam) quản lý từ sau năm 1975. Thực hiện chủ trương di dời các nhà máy thuốc lá ra khỏi nội thành, năm 2004, doanh nghiệp có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị được bán đấu giá khu đất trên, lấy tiền phục vụ cho công tác di dời.

Khu đất sau đó được chấp thuận bán chỉ định cho báo Thanh Niên làm trụ sở tòa soạn. Báo xin thay đổi mục đích sử dụng và góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp khác, để thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp, rồi thoái vốn.

Từ năm 2008 đến 2014, ông Khế và Thông (người được giao đại diện quản lý khu đất) đã hợp tác với đối tác, thành lập hai pháp nhân mới để triển khai dự án và xin chuyển mục đích sử dụng sang trung tâm thương mại, dịch vụ, căn hộ.

Để có vốn đầu tư, họ đại diện ký hợp đồng vay tiền để thanh toán chi phí mua đất, đồng thời là người đại diện phần vốn của báo và Công ty Truyền thông Thanh Niên tại hai công ty cổ phần mới. Việc dùng khu đất làm tài sản đảm bảo để vay tiền khi chưa được cấp sổ đỏ bị xác định là vi phạm pháp luật, bản án nêu.

Tháng 5/2008, báo Thanh Niên đề nghị Thủ tướng và UBND TP HCM cho phép bổ sung chức năng trung tâm thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê. Tuy nhiên, ngày 8/4/2009 UBND TP HCM mới chấp thuận, trong khi hơn một năm trước báo đã ký hợp đồng hợp tác thành lập công ty cổ phần để triển khai dự án.

Năm 2010, sau nhiều lần thay đổi tỷ lệ vốn góp, báo Thanh Niên bán 27,85 triệu cổ phần với tổng giá trị hơn 320 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để trả khoản nợ 368,5 tỷ đồng đang vay doanh nghiệp. Cả hai ông Khế và Thông trong thời kỳ làm tổng biên tập đã từ bỏ quyền sở hữu của báo với 9.000 m2 sàn tại dự án.

Thời điểm này, báo đã được Trung ương Đoàn cấp một khu đất khác để làm trụ sở nhưng không báo cáo.

Đến cuối năm 2014, đơn vị liên quan thông báo đã hoàn tất việc thoái vốn, trả hết nợ và thu được gần 32 tỷ đồng giao lại cho Thanh Niên quản lý. Hiện toàn bộ khu đất đã chuyển sang tư nhân mà không qua đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 215 tỷ đồng, bản án nêu.

Trong quá trình điều tra, đại diện báo Thanh Niên đã nộp lại 31,8 tỷ đồng; con ông Khế nộp thêm hơn 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Công Khế và người kế nhiệm Nguyễn Quang Thông tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Tại phiên tòa hôm nay, ông Khế và Thông thừa nhận sai phạm, song cho rằng không có động cơ tư lợi. Đại diện báo Thanh Niên đề nghị tòa cho xin lại số tiền đã nộp vì đây là lợi nhuận từ việc bán khu đất mà báo được giao quản lý và hiện đơn vị là bị hại trong vụ án.

Khi nói lời sau cùng, ông Khế bày tỏ "ân hận sâu sắc vì sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến báo, gia đình và công ty". Ông cho biết thời điểm đó chưa nhận thức đầy đủ quy định pháp luật về chuyển giao khu đất nên mới dẫn tới hậu quả. Ông khẳng định đã phối hợp với cơ quan điều tra, tự nguyện đưa nhiều tài sản vào kê biên để khắc phục hậu quả.

"Nếu lúc đó tôi ý thức được sai phạm này thì đã không xảy ra vụ việc ngày hôm nay", ông Khế nói.

Ông Thông cho biết suốt quá trình điều tra và xét xử đã không ngừng suy ngẫm về những việc đã làm, nhận thức rõ sai phạm của bản thân. "Tôi sai khi không chấp hành đúng quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước, sai trong cách xử lý công việc khi kế thừa nhiệm vụ", ông nói và cho rằng chính sai lầm đó đã gây tổn thất cho cơ quan, đồng nghiệp và gia đình.

Ông Thông gửi lời xin lỗi Trung ương Đoàn cùng các thế hệ cán bộ, nhân viên báo Thanh Niên. "Tôi thật sự có lỗi với tất cả đồng nghiệp, mong được tha thứ", ông nói.

Hải Duyên