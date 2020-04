Ông Nguyễn Bắc Son xin hưởng 'mức án thấp nhất'

Hà NộiCựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khai đã chỉ đạo thực hiện dự án MobiFone mua AVG, gây thiệt hại nhà nước gần 6.600 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Bắc Son là người đầu tiên trả lời thẩm vấn trong phiên phúc thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Trong hơn 30 phút trình bày, ông luôn cúi đầu, nói ngắt quãng gần đây sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải có bác sĩ chăm sóc. Ông kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ và Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu bộ trưởng nói nhận thấy có lỗi trong vụ án này nên xin được hưởng mức thấp nhất. Từ khi xảy ra sai phạm, ông nhận thấy có trách nhiệm của mình nên đã đôn đốc để khắc phục hậu quả. Vì thế, đây là vụ án hy hữu, dù thiệt hại lớn nhưng thiệt hại lại đã được khắc phục.

Theo ông Son, dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG có nhiều sai phạm nên Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc trong thời gian khá dài từ 2016 đến 2018. Lúc sự việc vỡ lở, ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn gọi điện thoại cho Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ nói "huỷ được hợp đồng là tốt nhất".

"Ai là người phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này?", chủ tọa truy vấn. Ông Son trình bày, đã nhiều đêm suy nghĩ đến mức không ngủ được và nhận thấy trách nhiệm của mình rất lớn khi chỉ đạo lập, thực hiện dự án.

Ông Son thừa nhận đã định hướng cho MobiFone mua cổ phần AVG và phê duyệt bản ghi nhớ. Về lý do đưa hợp đồng vào danh mục mật, ông Son giải thích căn cứ công văn 4352 hướng dẫn của Bộ Công an gửi Bộ Thông tin và Truyền thông với đề nghị trong quá trình giao dịch không được tuyên truyền rộng để tránh gây hiểu nhầm. Ngắt lời ông Son, chủ tọa nói "do Bộ Thông tin và Truyền thông hỏi nên Bộ Công an mới có công văn trả lời".

Ông Nguyễn Bắc Son ngồi ghế tựa ở phiên toà sáng nay. Ảnh: Phạm Dự.

"Bị cáo có biết dự án này thuộc thẩm quyền của ai không?", chủ toạ hỏi. Ông Son nói lúc đầu không biết dự án thuộc nhóm A này phải do Thủ tướng phê duyệt, cho đến khi được cấp dưới báo. Ông thừa nhận ký quyết định phê duyệt dự án khi chưa được Thủ tướng chấp thuận. "Bị cáo thành khẩn nhận trách nhiệm của người đứng đầu", ông Son trình bày.

Trình bày lý do xin giảm mức án cho tội Nhận hối lộ 3 triệu USD (64 tỷ đồng), ông Son nói "đây là hành vi rất xấu". Ông dù được Nhà nước tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng nhưng đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng là nhận tiền của Phạm Nhật Vũ.

HĐXX cho hay 3 triệu USD là số tiền nhận hối lộ "đặc biệt lớn, chưa từng có trong tiền lệ". Tuy nhiên, ông Son có "tình tiết giảm nhẹ đặc biệt do AVG và Phạm Nhật Vũ là chỉ đạo trong vụ này".

Ông Lê Nam Trà. Ảnh: Phạm Dự.

Sau ông Son, cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Trà nói mọi việc làm của MobiFone khi mua AVG đều theo chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguyên nhân sai phạm do quá trình thực hiện dự án đã áp dụng pháp luật và các quy định sai. Hơn nữa, MobiFone phải chấp hành mọi sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong tội Nhận hối lộ 2,5 triệu USD, ông Trà khai đã "bị động" khi không có thoả thuận gì mà cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ tự mang tiền đến. Tuy nhiên nhận thức việc này là sai, ông đã chủ động khai báo trước khi bị khởi tố và hợp tác trả lại tiền.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2015, Tổng công ty Viễn thông Mobifone (MobiFone) thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước bằng việc mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) với số tiền 8.900 tỷ đồng.

Khi Thủ tướng mới có ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa được thẩm định, ông Son chỉ đạo ký Quyết định phê duyệt dự án. Các chỉ đạo quyết liệt, nhưng trái pháp luật của ông Son đã khiến nhà nước thiệt hại gần 6.600 tỷ đồng do giá trị thực của AVG bị nâng khống.

Hoàn thành việc bán cổ phần đúng như mong muốn, có lợi, chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã hối lộ ông Son 3 triệu USD, ông Tuấn 200.000 USD, ông Trà 2,5 triệu USD, ông Hải 500.000 USD.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Trong 14 bị cáo, 9 người kháng cáo, gồm ông Son (tù chung thân), Lê Nam Trà (23 năm tù); Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone), Hồ Tuấn (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Phạm Thị Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Nguyễn Bảo Long (cựu phó tổng giám đốc MobiFone) mỗi người 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Đăng Nguyên (cựu phó tổng giám đốc MobiFone) bị phạt 2 năm tù, Hoàng Duy Quang (giám đốc chi nhánh phía Bắc của AMAX) 3 năm tù.

Phạm Dự - Bảo Hà