Ông Nguyễn Bắc Son còn cơ hội được giảm án?

Hà NộiLuật sư Vũ Tiến Vinh cho rằng nhiều khả năng cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son được tha tù sớm do già yếu mà không cần chấp hành tối thiểu 20 năm tù.

Chiều 27/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo xin giảm hình phạt của cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (67 tuổi), tuyên y án tù chung thân về hai tội Nhận hối lộ và Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. "Mức hình phạt tổng hợp là tù chung thân không nặng và không có căn cứ áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ", bản án phúc thẩm nêu.

Luật sư Vũ Tiến Vinh cho biết nhận định trên của bản án phúc thẩm thể hiện hai cấp xét xử đã xem xét và áp dụng hết các căn cứ. Vì thế, trong giai đoạn thi hành án, cựu bộ trưởng "không có nhiều cơ hội" để được xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ.

Theo điều 63 Bộ luật Hình sự, người bị kết án tù chung thân dù được giảm án nhiều lần song phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm tù. Tuy nhiên, với người lập công hoặc đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, tòa án có thể xét giảm án vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định. "Do vậy, ông Son có thể không phải chấp hành hình phạt tù đến 20 năm mà được tha sớm hơn do thuộc đối tượng già yếu", luật sư nhận định.

Bên cạnh đó, cựu bộ trưởng có quyền làm đơn xin giám đốc thẩm. Tuy nhiên, phiên giám đốc thẩm có diễn ra hay không lại không phụ thuộc vào ý chí của ông Son bởi đó là việc tòa án có thẩm quyền xem xét lại vụ án khi phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

"Với quy định về điều kiện giám đốc thẩm như vậy, ông Son có đơn cũng sẽ khó được chấp nhận. Bởi vụ án này nằm trong danh sách đại án được trung ương theo dõi, chỉ đạo trong quá trình điều tra nên việc giải quyết rất thận trọng, khách quan, khó có thể xảy ra vi phạm nghiêm trọng", luật sư Vinh nói.

Ông Nguyễn Bắc Son nghe tuyên án phúc thẩm. Ảnh: TTXVN

Chiều 27/4, sau ba ngày mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông (MobiFone), HĐXX kết luận ông Son và các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thiệt hại gần 6.600 tỷ đồng. Riêng ông còn nhận tiền nhận hối lộ lớn chưa từng có - 3 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng).

Tại phiên sơ thẩm, ông Son là người chịu mức án cao nhất trong 14 người hầu toà. Tại phiên phúc thẩm, duy nhất ông không được giảm án, 8 người còn lại đều được giảm hình phạt từ 24 tháng đến 36 tháng tù hoặc chuyển tù giam thành tù treo.

Trong lời nói sau cùng tại phiên phúc thẩm, cựu bộ trưởng Son cho hay vì nhận hối lộ đã phải trả giá bằng hình phạt nghiêm khắc. Ông gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, nhà nước, nhân dân vì đã gây ảnh hưởng uy tín, ảnh hưởng niềm tin nhân dân với Đảng. Ông cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành thông tin truyền thông.

Hà Nguyên