Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thay ông Nguyễn Đình Khang chuyển công tác.

Ngày 2/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Đình Khang đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ có trình độ, năng lực, từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở Trung ương và địa phương.

Bà đề nghị trên cương vị mới, ông Nguyễn Anh Tuấn nhanh chóng nắm bắt tình hình đội ngũ công nhân, người lao động; cùng tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trước mắt, tổ chức công đoàn tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Cơ quan này cũng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội trong bối cảnh quan hệ lao động ngày càng đa dạng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhận quyết định của Bộ Chính trị, sáng 2/3. Ảnh: Hồng Chiêu

Ông Nguyễn Anh Tuấn 47 tuổi, quê Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ Quản lý kinh tế; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông có thời gian dài công tác tại Trung ương Đoàn, từng giữ các chức vụ Phó ban Thanh niên trường học, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Trong giai đoạn này, Trung ương Đoàn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số, phát động các phong trào tình nguyện tham gia phòng chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Khi được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh vào tháng 7/2022, ông Nguyễn Anh Tuấn là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Tại địa phương, ông cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp công nghệ cao, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Tháng 7/2025, sau khi sáp nhập Bắc Ninh với Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh mới, ông trở lại Hà Nội công tác, giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trước khi được điều động đảm nhiệm nhiệm vụ mới tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ trong bối cảnh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bước vào giai đoạn tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ dài hạn, vừa củng cố vai trò đại diện, vừa tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách.

Trong 5 năm tới, Tổng Liên đoàn xác định trọng tâm là tham gia xây dựng, đề xuất chính sách pháp luật; trực tiếp thương lượng tại Hội đồng Tiền lương quốc gia về điều chỉnh lương tối thiểu vùng; góp ý sửa đổi Bộ luật Lao động liên quan điều kiện, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; đồng thời nâng cao kỹ năng nghề, xây dựng lực lượng sản xuất hiện đại và tăng năng lực bảo vệ quyền lợi người lao động trong bối cảnh quan hệ lao động ngày càng phức tạp.

Hồng Chiêu