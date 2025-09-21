Ông Netanyahu: Chiến thắng trước Hezbollah đã mở cửa hòa bình

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah năm ngoái đã tạo cơ hội cho hòa bình giữa Israel với Lebanon và Syria.

"Những chiến thắng của chúng ta ở Lebanon trước Hezbollah đã mở ra khả năng chưa từng được nghĩ tới trước đây, đó là cơ hội hòa bình với những láng giềng phía bắc", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại phiên họp nội các hôm nay.

Ông bổ sung rằng Israel đang tiến hành các cuộc tiếp xúc với Syria và đã đạt được một số tiến triển, nhưng lưu ý những thỏa thuận hòa bình với quốc gia láng giềng "vẫn chỉ là viễn cảnh tương lai".

Giới chức Syria và Lebanon chưa bình luận về thông tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu ngày 15/9. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria kể từ khi chính quyền tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024. Họ đang kiểm soát phần lớn khu vực phi quân sự ở phía Syria, vốn do Liên Hợp Quốc tuần tra. Lực lượng Israel cũng nhiều lần đưa bộ binh vào phía nam Syria để tiến hành các chiến dịch phá hủy kho vũ khí.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa hôm 17/9 cho biết nước này đang đàm phán với Israel nhằm đạt hiệp ước an ninh và có thể sớm đem lại kết quả "trong những ngày tới". Ông nhấn mạnh thỏa thuận này là "cấp thiết" đối với Damascus, trong đó có các điều kiện về tôn trọng không phận, toàn vẹn lãnh thổ Syria và được Liên Hiệp Quốc giám sát.

Thủ tướng Netanyahu hồi tháng 8 tuyên bố Israel sẵn sàng giảm dần hiện diện quân sự ở miền nam Lebanon nếu nước láng giềng thực hiện cam kết giải giáp tổ chức Hezbollah, nhằm "hướng tới tương lai an ninh và ổn định hơn cho cả hai quốc gia".

Vị trí Israel, Lebanon và Syria. Đồ họa: AFP

Từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah kết thúc hồi tháng 11/2024 bằng lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, nhóm vũ trang Lebanon nhiều lần tuyên bố sẽ không thảo luận về giải trừ vũ khí nếu Israel không rút quân trước và chấm dứt các cuộc không kích diễn ra gần như hàng ngày.

Thanh Danh (Theo Reuters, Times of Israel)