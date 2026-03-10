Ông Mukesh Pilania làm Tổng giám đốc Techcom Life

Hội đồng Quản trị Techcom Life bổ nhiệm ông Mukesh Pilania giữ vị trí Tổng giám đốc (CEO), nhằm chuyển đổi cấu trúc và nâng cao chất lượng ngành bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam.

Ông Mukesh Pilania là một trong những thành viên tham gia sáng lập và dẫn dắt toàn bộ dự án, đưa Techcom Life gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ với những thành công bước đầu. Ông từng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và chuyển đổi số tại châu Á. Trước đó, Mukesh Pilania từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Techcombank, trong đó có việc dẫn dắt các mảng ngân hàng số bán lẻ và thanh toán.

Ông Mukesh Pilania, tân Tổng giám đốc của Techcom Life. Ảnh: Techcom Life

Theo CEO Techcom Life, ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình, khi khách hàng ngày càng đòi hỏi sự minh bạch, đơn giản và giá trị thực chất trong các sản phẩm bảo vệ tài chính.

"Để tái thiết lĩnh vực bảo hiểm, công nghệ và dữ liệu đóng vai trò then chốt. Chúng tôi muốn ứng dụng AI để mang lại sự minh bạch, đơn giản và giá trị thực cho khách hàng, trao quyền để khách hàng tự chủ tương lai thông qua các giải pháp thông minh và cá nhân hóa", ông Mukesh Pilania chia sẻ.

Đại diện Techcom Life cho biết, giai đoạn tới doanh nghiệp sẽ định hình lại trải nghiệm bảo hiểm bằng cách tích hợp các giải pháp bảo vệ vào hành trình tài chính của mỗi gia đình, tận dụng AI để cung cấp các phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp khách hàng an tâm phát triển và củng cố nền tảng tài chính.

CEO nhấn mạnh chiến lược của Techcom Life sẽ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm dễ hiểu, quyền lợi rõ ràng, đi kèm dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu ứng dụng AI và dữ liệu để cá nhân hóa các giải pháp bảo vệ, đồng thời tự động hóa một số quy trình thẩm định và chi trả nhằm rút ngắn thời gian xử lý.

Bên cạnh đó, Techcom Life cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung quản trị theo chuẩn quốc tế và tận dụng hạ tầng số của Techcombank để tích hợp dịch vụ bảo hiểm vào hệ sinh thái tài chính, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn.

Bảo hiểm nhân thọ Techcom Life là thành viên trong hệ sinh thái tài chính của Techcombank, hướng tới phát triển các giải pháp bảo hiểm gắn với hành trình tài chính toàn diện của khách hàng. Doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp phép thành lập vào tháng 7/2025, chính thức ra mắt tháng 9/2025 và ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Techcombank.

Với mục tiêu "tái kiến thiết ngành bảo hiểm, trao quyền tự chủ tương lai", Techcom Life tập trung xây dựng các giải pháp bảo hiểm gắn với ba nhu cầu chính gồm bảo vệ sức khỏe, ổn định tài chính và nâng cao chất lượng sống, theo hướng minh bạch, đơn giản, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Minh Ngọc