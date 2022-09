Ông Medvedev: Phe ly khai Ukraine cần trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

Ông Medvedev cho rằng việc phe ly khai miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga là điều rất cần thiết để "bảo vệ người dân" ở đây.

"Các cuộc trưng cầu dân ý ở Donbass là điều cần thiết, không chỉ để bảo vệ cư dân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) cùng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và các vùng lãnh thổ được giải phóng khác, mà còn để khôi phục công lý mang tính lịch sử", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay đăng trên Telegram.

Ông Medvedev nói thêm khi DPR và LPR sáp nhập Nga, nước này sẽ có thêm lý do để sử dụng sức mạnh quân sự bảo vệ hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine này.

"Lấn chiếm lãnh thổ Nga là hành vi phạm tội, cho phép chúng ta sử dụng mọi lực lượng tự vệ. Đây là lý do Kiev và phương Tây rất sợ các cuộc trưng cầu dân ý và cũng là lý do chúng cần được diễn ra", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Quảng trường Đỏ, Moskva, hôm 9/5. Ảnh: Reuters.

Hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, gọi chung là vùng Donbass, đã tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014 và tự tuyên bố là "cộng hòa nhân dân" độc lập, dù không được công nhận. Tính đến tháng 1, khoảng 1,4 triệu người sống tại vùng Lugansk và 2,2 triệu người sống tại vùng Donetsk.