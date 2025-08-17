Ông Medvedev: Ông Trump sẽ hạn chế gây áp lực lên Nga

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nêu những kết quả từ hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, cho rằng ông Trump đang tránh tăng áp lực lên Nga.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 16/8 cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã mang đến nhiều kết quả nổi bật, trước hết là khôi phục cơ chế hoàn chỉnh cho các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước. "Điều này diễn ra trong hòa bình, không có tối hậu thư hay đe dọa", ông nói.

Ông Medvedev nhận định Tổng thống Nga đã trình bày trực tiếp và chi tiết với lãnh đạo Mỹ về các điều kiện của Moskva nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. "Sau gần ba giờ đàm phán, ông chủ Nhà Trắng đã tránh gia tăng áp lực lên Nga, ít nhất là vào thời điểm này", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho hay.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hội đàm trực tiếp dài hơn ba tiếng tại Alaska ngày 15/8. Lãnh đạo hai nước sau đó họp báo chóng vánh để thông báo kết quả thảo luận và để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác trong thời gian tới.

Hội nghị thượng đỉnh Alaska kết thúc mà không có bước đột phá lớn nào được công bố. Ông Trump cho biết hai bên đã đạt được những tiến triển về một số vấn đề chính, song thêm rằng "chưa đạt được thỏa thuận".

Giới quan sát đánh giá Tổng thống Putin đã giành được loạt chiến thắng mang tính biểu tượng từ cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump ám chỉ sẽ hoãn áp đặt thêm các lệnh trừng phạt hoặc "hậu quả nghiêm trọng" khác với Nga, kết luận hội nghị thượng đỉnh với ông Putin diễn ra "rất tốt đẹp". Moskva dường như không phải chịu thêm sức ép nào sau cuộc gặp, tạo cơ hội để nước này duy trì chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt khi quân đội Nga đang giành ưu thế.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 16/8, ông Trump cho rằng các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt xung đột Ukraine, thay vì theo đuổi lệnh ngừng bắn.

Đây được coi là thay đổi lớn về lập trường của Tổng thống Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga. Một trong những yêu cầu trọng tâm của ông Trump suốt những tháng qua là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Đây cũng là mục tiêu mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu theo đuổi từ lâu.

Ngọc Ánh (Theo TASS, AFP)