Ông Medvedev: Ông Trump bước vào con đường gây chiến với Nga

Ông Medvedev cho rằng việc Tổng thống Mỹ hủy hội nghị thượng đỉnh và trừng phạt hai công ty dầu mỏ Nga cho thấy Washington đang bước vào con đường gây chiến với Moskva.

"Mỹ là kẻ thù của chúng tôi và 'người gìn giữ hòa bình' nhiều lời của họ giờ chính thức bước vào con đường gây chiến với Nga", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng trên mạng xã hội hôm nay, đề cập Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bài đăng xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ hủy hội nghị thượng đỉnh tại Budapest, Hungary với Tổng thống Nga Vladimir Putin và áp lệnh trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Lệnh trừng phạt này thể hiện bước đi lớn trong hành động chống lại Nga và phản ánh nỗi thất vọng ngày càng tăng của ông Trump khi chưa thể thuyết phục người đồng cấp Nga chấm dứt xung đột Ukraine.

"Những quyết định đã được đưa ra là hành động gây chiến chống lại Nga. Tổng thống Trump đã hoàn toàn đứng về phía châu Âu điên rồ", ông Medvedev nêu thêm.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Moskva ngày 30/9. Ảnh: Sputnik

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng lệnh trừng phạt dầu của Mỹ "cực kỳ phản tác dụng" và có nguy cơ gây tổn hại những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

"Đất nước chúng tôi đã hình thành khả năng miễn dịch mạnh mẽ trước những hạn chế của phương Tây và sẽ tiếp tục tự tin phát huy tiềm năng kinh tế, trong đó có năng lượng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay. "Mục tiêu của Nga tại Ukraine vẫn không thay đổi và cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột".

Ukraine và Liên minh châu Âu hoan nghênh việc Mỹ trừng phạt hai công ty dầu mỏ Nga, trong khi Trung Quốc phản đối động thái này, cho rằng chúng "không dựa trên luật pháp quốc tế".

Tổng thống Mỹ đã trì hoãn áp lệnh trừng phạt với Nga suốt nhiều tháng, nhưng sự kiên nhẫn của ông được cho là đang cạn dần. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đây là "một trong những lệnh trừng phạt lớn nhất" mà Washington từng áp đặt với Nga.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)