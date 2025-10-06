Ông Medvedev: 'Nội gián Nga trong lòng châu Âu đang chờ lệnh'

Ông Medvedev cho hay các "điệp viên và nội gián" Nga trong lòng châu Âu đang chờ lệnh riêng, sau loạt vụ drone bí ẩn xuất hiện ở các nước trong khu vực.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 bác bỏ cáo buộc cho rằng Moskva đứng sau loạt vụ drone lạ xuất hiện ở các nước châu Âu gần đây, trong đó có sự việc gây gián đoạn hoạt động sân bay ở Đức và Đan Mạch.

"Những người có cảm tình với Nga ở châu Âu sẽ không lãng phí nguồn lực để ra mặt như vậy. 'Điệp viên và nội gián' của chúng tôi đang chờ lệnh riêng", ông Medvedev viết trên Telegram.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Dubna, Nga, hồi tháng 6/2024. Ảnh: Reuters

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga không nêu rõ các "điệp viên và nội gián" này đang chờ mệnh lệnh gì, nhưng nói thêm rằng điều quan trọng là qua những sự việc liên quan đến drone như vậy, người dân châu Âu đã cảm nhận được ảnh hưởng từ chiến tranh tới lục địa của họ.

"Vấn đề chính là người châu Âu đã trực tiếp cảm nhận được mối nguy chiến tranh. Họ sợ hãi và run rẩy như những con thú bị đưa tới lò mổ", ông Medvedev viết thêm.

Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên chưa lên tiếng về tuyên bố của ông Medvedev.

Sân bay Munich của Đức gần đây phải hủy, điều hướng hàng chục chuyến bay do phát hiện nhiều drone không rõ nguồn gốc xuất hiện quanh khu vực. Nhiều drone lạ cũng được nhìn thấy trên khắp Na Uy và Đan Mạch cuối tháng trước, khiến một số sân bay tạm ngừng hoạt động.

Chính quyền Đức đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ drone, cho biết thêm rằng nhiều drone đã bay qua nước này hồi tuần trước, trong đó có các địa điểm quân sự và công nghiệp. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố cần tìm ra những biện pháp ứng phó mới cho mối đe dọa này, trong đó có cả việc bắn hạ những chiếc drone lạ.

27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng đã họp tại Copenhagen để thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng thủ của khối bằng cách thiết lập "bức tường máy bay không người lái", nhưng chưa vạch ra kế hoạch cụ thể.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)