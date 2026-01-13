Ông Medvedev nêu kịch bản Greenland sáp nhập vào Nga

Ông Medvedev cho rằng người dân Greenland có thể bỏ phiếu sáp nhập vào Nga nếu ông Trump không hành động nhanh để giành hòn đảo này.

"Theo thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều khả năng trong vài ngày tới sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý đột xuất và toàn bộ 55.000 cư dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga", hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 12/1 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev.

Theo ông Medvedev, đây là lý do Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phải hành động nhanh, nếu không "sẽ chẳng thêm ngôi sao nào trên quốc kỳ Mỹ nữa, còn Nga sẽ có chủ thể liên bang thứ 90".

Nga hiện có 89 chủ thể liên bang gồm các tỉnh, vùng tự trị, nước cộng hòa trực thuộc và 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine. Hiện chưa rõ mức độ nghiêm túc của ông Medvedev, người thường xuyên đưa ra những thông tin gây sốc mang tính chế giễu, trong tuyên bố liên quan đến "sáp nhập" Greenland.

Ông Medvedev cho rằng nếu Mỹ kiểm soát Greenland, ông Trump sẽ có thêm chức danh mới là "tổng thống lâm thời Greenland", tương tự cách lãnh đạo Mỹ gần đây tự gọi mình là "tổng thống lâm thời Venezuela" trong bức ảnh chế trên mạng xã hội Truth Social.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Moskva tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo có diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Ông Trump gần đây đang nỗ lực thúc đẩy việc giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, với lý do Washington cần vùng đất này để răn đe Nga và Trung Quốc. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng vị trí địa lý cùng tài nguyên của Greenland khiến hòn đảo trở nên quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời không loại trừ khả năng hành động quân sự.

Nga không đưa ra bất cứ tuyên bố chủ quyền nào đối với Greenland, nhưng từ lâu đã chú ý đến vai trò chiến lược của hòn đảo này trong vấn đề an ninh Bắc Cực, do nó án ngữ tuyến hàng hải Bắc Đại Tây Dương và là nơi Mỹ đặt một căn cứ quân sự cùng trạm giám sát không gian.

Điện Kremlin chưa lên tiếng về nỗ lực mới của ông Trump, nhưng mô tả Bắc Cực là khu vực có lợi ích quốc gia và chiến lược của Nga. Moskva năm ngoái cho biết họ đang theo dõi sát sao cuộc tranh luận " khá gay gắt" xoay quanh Greenland.

Vị trí Mỹ, Nga và đảo Greenland. Đồ họa: Britannica

Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan ngày 7/1 ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland, nhấn mạnh sẽ bảo vệ các nguyên tắc phổ quát về "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới".

Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhiều lần tuyên bố hòn đảo không phải để bán. Trong các cuộc thăm dò, phần lớn người Greenland cũng không muốn hòn đảo bị sáp nhập vào Mỹ.

