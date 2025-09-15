Ông Medvedev: NATO chặn UAV Nga ở Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh

Ông Medvedev cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO sẽ nổ ra nếu liên minh lập vùng cấm bay, bắn hạ UAV Nga trên bầu trời Ukraine.

"Thực hiện ý tưởng khiêu khích về thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine, cũng như cho phép các nước NATO bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của chúng tôi, sẽ chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất là chiến tranh giữa Nga và NATO", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay tuyên bố.

Ông Medvedev cũng đề cập chiến dịch mang tên Người bảo vệ Phương Đông của NATO, trong đó mục tiêu là tăng cường phòng thủ cho Ba Lan. "Dường như đây là tất cả những gì còn sót lại của 'Liên minh Thiện chí'", quan chức Nga cho hay.

"Liên minh Thiện chí" là nhóm quốc gia có chung mục tiêu bảo đảm an ninh cho Ukraine, với thành viên chủ yếu là các nước châu Âu. Tại hội nghị ở Pháp hồi đầu tháng, 26 nước của liên minh đã nhất trí sẽ điều binh sĩ tới Ukraine hoặc cung cấp các hỗ trợ khác sau khi xung đột ở quốc gia này chấm dứt.

Các phát biểu được ông Medvedev đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng NATO nên cân nhắc thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine, song lưu ý rằng Warsaw chỉ có thể đưa ra quyết định trên cùng với các đồng minh. "Nếu Ukraine đề nghị chúng ta bắn hạ mục tiêu trên lãnh thổ của họ, điều đó sẽ có lợi cho cả chúng ta", quan chức Ba Lan nói khi đề cập mối đe dọa từ UAV Nga.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong ảnh đăng ngày 15/9. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Sikorski nhắc đến ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine sau khi Ba Lan cáo buộc ít nhất "19 UAV Nga" xâm nhập không phận nước này hôm 10/9. Lực lượng phòng không Ba Lan và các đơn vị đồn trú của NATO đã tham gia ứng phó, bắn hạ ít nhất 4 phi cơ, những chiếc còn lại dường như đã tự rơi sau khi cạn nhiên liệu.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố đây là "hành động khiêu khích của Nga", nhằm mục đích kiểm tra cơ chế hành động và khả năng phản ứng của NATO.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/9 tuyên bố "không có ý định tấn công mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan" và sẵn sàng tham vấn với Warsaw về vấn đề này.

Giới lãnh đạo NATO hôm 12/9 công bố chiến dịch mang tên Người bảo vệ Phương Đông, trong đó triển khai loạt tiêm kích cùng một tàu hộ vệ phòng không để hỗ trợ Ba Lan bảo vệ không phận.

Dù vậy, một thành viên NATO khác là Romania ngày 13/9 tiếp tục cáo buộc UAV Nga đã xâm phạm không phận nước này, trong lúc Moskva mở chiến dịch tập kích hạ tầng ở miền tây Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ionut Mosteanu nói phi công Romania "suýt bắn hạ" UAV Nga khi nó bay thấp, trước khi phi cơ đổi hướng và bay về phía Ukraine.

Phạm Giang (Theo TASS, Reuters, AFP)