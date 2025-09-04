Ông Medvedev đề xuất tịch thu tài sản của hoàng gia Anh

Ông Medvedev nêu phương án tịch thu tài sản hoàng gia Anh, đáp trả việc London viện trợ Kiev bằng nguồn thu từ tài sản bị phong tỏa của Moskva.

"Anh đã chuyển cho Ukraine khoảng 1,3 tỷ USD bằng nguồn thu từ các tài sản bị phong tỏa của Nga. Hiển nhiên là không thể thu hồi số tiền này bằng những động thái pháp lý, nhưng chúng ta vẫn có những cách để lấy lại chúng", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm nay.

Ông Medvedev chỉ trích hành động của Anh là "hành vi trộm cắp", khẳng định Nga có quyền hợp pháp để yêu cầu nước này bồi thường.

"Mọi động thái tịch thu trái phép tài sản bị đóng băng của Nga và lợi nhuận từ chúng cần được bù đắp bởi những vùng lãnh thổ mới, cũng như tài sản của Ukraine. Một phương án khác là tịch thu tài sản giá trị của hoàng gia Anh, vẫn còn nhiều thứ như vậy ở khắp nơi, trong đó có cả ở Nga", ông nói.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga dự một cuộc họp ở thành phố Dubna tháng 6/2024. Ảnh: Reuters

Giới chức Anh và Ukraine chưa bình luận về phát biểu này.

Tuyên bố được ông Medvedev đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết khoảng 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine đã được thanh toán bằng nguồn thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã ban hành lệnh cấm giao dịch với Bộ Tài chính và ngân hàng trung ương Nga, đồng thời đóng băng 300-350 tỷ USD tài sản của Moskva ở nước ngoài. Phần lớn là trái phiếu chính phủ Mỹ và các nước châu Âu, được giữ tại một kho lưu ký chứng khoán ở châu Âu.

Nga không thể tiếp cận các tài sản bị đóng băng, song chúng vẫn thuộc về Moskva và vẫn đều đặn phát sinh lãi, nhưng khoản lãi này không được chuyển cho Nga. Các nước Liên minh châu Âu (EU) đang sử dụng khoản lãi này, khoảng 2,6-3,1 tỷ USD mỗi năm, để giúp trang bị vũ khí cho Ukraine và tái thiết sau chiến sự.

Một số nước châu Âu từng đề xuất tịch thu số tiền gốc đang bị đóng băng của Nga để bù đắp cho những khoản viện trợ quân sự tới Ukraine. Czech, Estonia và Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ nhất việc tịch thu tài sản Nga, chứ không chỉ sử dụng tiền lãi để bảo đảm các khoản vay cho Ukraine. Anh cũng ủng hộ biện pháp này, trong khi Pháp tỏ ra dè dặt hơn nhiều.

Điện Kremlin nhiều lần lên án hành động đóng băng tài sản và sử dụng nó để đảm bảo khoản vay cho Ukraine là "hành vi trộm cắp". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố Moskva sẽ có những hành động pháp lý phù hợp đối với những cá nhân liên quan quyết định tịch thu tài sản Nga ở phương Tây.

Huyền Lê (Theo Reuters, TASS)