Ông Medvedev đấu khẩu với ông Trump về tàu ngầm hạt nhân

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev mỉa mai Tổng thống Trump không điều tàu ngầm hạt nhân đến bờ biển của Nga như đã tuyên bố.

"Tập mới của loạt phim giật gân. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc đến những chiếc tàu ngầm hạt nhân mà ông ấy khẳng định đã điều tới bờ biển Nga, khăng khăng rằng chúng 'được giấu rất kỹ'. Ngạn ngữ có câu: khó mà tìm thấy mèo đen trong phòng tối, nhất là khi nó không ở đó", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng trên mạng xã hội X ngày 1/10.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại một sự kiện gần Moskva ngày 30/9. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự Mỹ hôm 30/9, ông Trump gọi ông Medvedev là "gã khờ". "Mấy ngày trước ông ấy đe dọa chúng ta. Sau đó, tôi điều tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân mạnh nhất đến bờ biển Nga. Tôi làm vậy chỉ vì ông ấy dùng từ 'hạt nhân'. Chúng ta không thể để người ta dùng từ đó một cách tùy tiện như vậy", Tổng thống Trump nói.

Theo ông, động thái điều tàu ngầm hạt nhân không phải như một cuộc tấn công, mà là biện pháp phòng ngừa.

Ông Trump từng nhiều lần tranh cãi với ông Medvedev và còn cảnh báo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga "cẩn thận lời nói". Tổng thống Mỹ ngày 1/8 tuyên bố điều động các tàu ngầm hạt nhân tới khu vực thích hợp để đáp trả tuyên bố "mang tính khiêu khích cao" của ông Medvedev, cũng như đề phòng trường hợp "những phát biểu kích động này không chỉ là lời nói suông".

Đến ngày 3/8, người đứng đầu Nhà Trắng nói tàu ngầm hạt nhân Mỹ "đang ở trong khu vực của Nga", nhưng không nêu cụ thể thông tin.

Lầu Năm Góc không bình luận về những tuyên bố của Tổng thống. Hoạt động và hải trình của các tàu ngầm hạt nhân luôn được Mỹ giữ bí mật, do chúng cần ẩn mình tối đa để duy trì khả năng răn đe và sẵn sàng tung đòn phủ đầu vào đối phương.

Các nhà phân tích an ninh nhận định tuyên bố của ông Trump không nhất thiết là động thái leo thang về quân sự, do cả Mỹ và Nga đều triển khai tàu ngầm hạt nhân ở những vùng biển gần lãnh thổ của nhau để duy trì khả năng răn đe chiến lược.

Huyền Lê (Theo Reuters, TASS, Zamin)