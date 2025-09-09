Ông Medvedev chỉ trích Phần Lan tăng cường hiện diện quân sự gần Nga

Ông Medvedev chỉ trích việc nước láng giềng Phần Lan đang tạo tiền đề cho cuộc xung đột với Nga, dùng lý do quốc phòng làm cái cớ cho cuộc tấn công tiềm tàng.

"Sau khi gia nhập NATO, Helsinki, dưới chiêu bài biện pháp 'phòng thủ', đã theo đuổi lộ trình chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với Nga, dường như họ đang tạo ra bàn đạp cho cuộc tấn công vào chúng tôi", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết trong bài đăng trên TASS ngày 8/9.

Ông Medvedev cáo buộc NATO đang tham gia vào những vấn đề này và đang tăng cường hiện diện ở cả 5 không gian tác chiến của Phần Lan, gồm trên bộ, trên biển, trên không, vũ trụ và không gian mạng.

"Hoạt động quân sự đang bùng nổ", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Dubna, Nga, hồi tháng 6/2024. Ảnh: Reuters

Ông Medvedev chỉ ra rằng ngay gần biên giới với Nga, quá trình thành lập cơ cấu sở chỉ huy của lực lượng mặt đất thuộc liên minh NATO tại Lapland, Phần Lan, đang được thực hiện. Trong trường hợp "tình hình tác chiến thay đổi", số lượng binh sĩ ở đây có thể tăng lên quy mô lữ đoàn, với 5.000 người. Quá trình triển khai sở chỉ huy của Bộ tư lệnh Lục quân phía Bắc NATO (MCLCC) tại thành phố Mikkeli, Phần Lan, cũng đang diễn ra.

Quan chức an ninh Nga cho rằng "không cần phải giải thích hoạt động của những đơn vị này sẽ nhắm vào ai", ám chỉ chúng nhắm tới Moskva.

"Các đơn vị đồn trú mới đang mọc lên, ví dụ như ở làng Ivalo, chỉ cách lãnh thổ Nga 40 km", ông Medvedev nói.

Phần Lan chưa phản hồi về cáo buộc của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.

Biên giới Nga - Phần Lan. Đồ họa: BBC.

Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4/2023, chấm dứt hàng thập kỷ không liên kết quân sự. Việc Phần Lan trở thành thành viên NATO đã kéo dài thêm hơn 1.300 km đường biên giới của liên minh này với Nga, điều mà Moskva nhiều lần mô tả là mối lo ngại an ninh.

Ngọc Ánh (Theo TASS, AA, Yahoo News)