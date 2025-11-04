Ông Medvedev cảnh báo về khả năng Ukraine mất thêm lãnh thổ

Ông Medvedev nói rằng phương Tây càng tăng viện trợ cho Ukraine, Moskva càng giành thêm nhiều lãnh thổ từ Kiev.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 3/11 cáo buộc các quan chức Ukraine đã phung phí hàng tỷ USD tiền viện trợ từ phương Tây trong những năm qua.

"Phương Tây càng chi nhiều tiền, Kiev càng nhận kết cục tồi tệ. Cuối cùng, Nga sẽ nhận thêm càng nhiều lãnh thổ", ông Medvedev viết trên Telegram.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Dubna, Nga, hồi tháng 6/2024. Ảnh: Reuters

Ông Medvedev cùng ngày cũng cảnh báo kịch bản Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn tới hậu quả tồi tệ cho các bên, nhất là với Tổng thống Donald Trump.

"Nga nên phản ứng ra sao ư? Chính xác là chúng tôi sẽ phản ứng như thế!", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga viết, dường như ám chỉ kịch bản xấu nhất là Moskva sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

Ông nói thêm "hy vọng đó chỉ là đe dọa suông, giống như việc đe dọa đưa tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga hơn". Ông Medvedev ám chỉ tuyên bố hồi tháng 8 của Tổng thống Trump rằng Mỹ đã điều hai tàu ngầm hạt nhân tiến gần lãnh thổ Nga để đáp trả những phát ngôn "khiêu khích" của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

Ông Trump cuối tuần trước tiếp tục cảnh báo về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nếu Nga không chấm dứt chiến sự tại đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo động thái này sẽ hủy hoại mối quan hệ giữa hai nước.

Ngọc Ánh (Theo TASS, Arab News, Yahoo News)