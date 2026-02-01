Ông Medvedev ca ngợi ông Trump

Ông Medvedev mô tả ông Trump là lãnh đạo hiệu quả, cho rằng Tổng thống Mỹ muốn đi vào lịch sử với tư cách người kiến tạo hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn TASS và Reuters công bố hôm nay, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng người dân Mỹ đã bầu chọn ông Donald Trump làm tổng thống và Moskva tôn trọng quyết định đó.

Phát biểu được đưa ra khi ông Medvedev được hỏi liệu Tổng thống Trump có tác động tích cực hay tiêu cực đến Nga, cũng như đề nghị bình luận về tin đồn cho rằng ông Trump là "điệp viên của Moskva".

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ca ngợi sự can đảm của ông Trump khi chống lại giới tinh hoa quyền lực truyền thống ở Mỹ, cho rằng phong cách của Tổng thống Mỹ "đôi khi bộc trực nhưng mang lại hiệu quả".

"Ông ấy giàu cảm xúc, nhưng mặt khác, cái gọi là sự hỗn loạn mà người ta cáo buộc ông ấy gây ra lại không hoàn toàn đúng. Rõ ràng đằng sau đó tồn tại đường lối có chủ đích và được hoạch định bài bản", ông Medvedev cho hay.

Quan chức Nga nhận định Tổng thống Trump muốn đi vào lịch sử với tư cách người kiến tạo hòa bình. "Ông ấy thật sự đang nỗ lực làm điều này. Đó là lý do các cuộc tiếp xúc với người Mỹ trở nên hiệu quả hơn nhiều", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm.

Ông Medvedev cho rằng chìa khóa để hiểu được Tổng thống Trump nằm ở xuất thân kinh doanh của ông. "Không có ai là cựu doanh nhân", ông cho hay, dựa trên một câu nói đùa nổi tiếng từ thời Liên Xô.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga dường như vẫn châm chọc Tổng thống Trump, khi cho biết Moskva "chưa thấy tăm hơi" của những tàu ngầm được Washington triển khai sát nước này. Tháng 8/2025, lãnh đạo Mỹ tuyên bố đã điều động hai tàu ngầm hạt nhân tới gần Nga để đáp trả "những bình luận khiêu khích" từ ông Medvedev.

Đề cập chiến sự Ukraine, ông Medvedev cho hay Nga sẽ giành chiến thắng, nhưng quan trọng là phải ngăn chặn những xung đột mới. "Suy cho cùng, mục tiêu của chiến thắng là không để xảy ra các cuộc chiến mới. Đây là điều hiển nhiên", ông nói.

Tổng thống Trump chưa bình luận về những phát biểu trên.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump liên tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine và nhiều lần tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận hòa bình. Vòng đàm phán trực tiếp ba bên đầu tiên giữa Mỹ, Nga và Ukraine kết thúc hồi tuần trước mà không đạt được kết quả nào. Sự kiện tiếp theo dự kiến diễn ra trong tuần tới tại thành phố Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Huyền Lê (Theo Reuters)