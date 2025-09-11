Ông Mai Xuân Liêm phụ trách UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được giao phụ trách điều hành hoạt động của UBND Thanh Hóa trong thời gian Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn và một cấp phó khác vắng mặt.

Chiều 11/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận việc giao ông Liêm điều hành được thực hiện theo quy định, căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy để bảo đảm công việc thông suốt.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh gửi công văn cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh, nêu rõ để hoạt động của cơ quan hành chính không gián đoạn, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được phân công phụ trách, điều hành trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, vắng mặt.

Ông Mai Xuân Liêm được giao điều hành hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

Tỉnh ủy cũng giao ông Đỗ Hồng Quang, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, phụ trách điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt, ông Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, được giao điều hành.

Tại Sở Công thương, ông Trần Đức Lương, Phó giám đốc, được phân công phụ trách khi Giám đốc Trần Anh Chung vắng mặt.

Các quyết định này có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo mới. Hiện lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin lý do vắng mặt của các cán bộ nói trên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn có ba phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm và Đầu Thanh Tùng. Một phó chủ tịch khác, ông Lê Đức Giang, trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lê Hoàng