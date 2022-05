Được mệnh danh là 'trùm giải cứu', doanh nhân Mai Hữu Tín lên ghế nóng The Next Power ngày 12/5 để chia sẻ bí quyết đằng sau các thương vụ xoay chuyển thành công.

Vốn ít xuất hiện trong các Talk show, Toạ đàm, doanh nhân Mai Hữu Tín quyết định tham gia làm khách mời tại The Next Power bởi đồng điệu với thông điệp của chương trình là tinh thần đổi mới sáng tạo.

Tại buổi chia sẻ kéo dài hơn 40 phút trên The Next Power, vị doanh nhân khuyên những người trẻ, các bạn khởi nghiệp không nên nghĩ "innovation" - đổi mới sáng tạo là cái gì quá to tát, mang tính phá huỷ.

Từ góc nhìn của người làm công tác quản trị nhiều năm, ông nhận định cách tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề nên là việc làm tốt hơn chuyện của mình mỗi ngày bằng các bước thay đổi nhỏ nhưng mà đem lại hiệu quả chung cuối cùng.

Đó cũng là một trong những bí quyết mà ông cùng các cộng sự đã thực hiện tại Gỗ Trường Thành cũng như những thương vụ xoay chuyển tình thế khác. "Sửa từng vấn đề một, từ con người tới bộ máy sản xuất, tới công nghệ, tới khách hàng, tới thị trường lớn chủ yếu,... Những thay đổi đó đều là những bước phải đổi mới nhưng kết quả cuối cùng lại đến từ rất nhiều bước nhỏ cộng lại với nhau mới ra được kết quả", ông nói.

Ông Mai Hữu Tín 'khai trương' ghế nóng The Next Power Video giới thiệu số đầu tiên với khách mời là doanh nhân Mai Hữu Tín.

Bên cạnh đó, nhiều "bí quyết" cũng lần đầu tiên được doanh nhân Mai Hữu Tín vén màn dưới những câu "hỏi xoáy đáp xoay" của hai người dẫn dắt là doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc IBP và ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Một trong những bí quyết quan trọng là chất "lửa" của người đứng đầu. Nếu muốn cả đội ngũ cùng chung tay xoay chuyển tình thế thì người lãnh đạo không bao giờ để mình bị mất lửa. Càng khó khăn thì lửa phải càng "cháy", cho thấy sự nhiệt huyết, khát khao và cùng cả đội ngũ đi lên. Ngoài ra, đằng sau thành công là những sự đánh đổi, từ mái tóc ngả màu đến không có thời gian cho bản thân. Dù đầu tư 3 sân golf nhưng ông Mai Hữu Tín chưa bao giờ có thời gian đi đánh golf.

Hai Host của chương trình, ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc PNJ và bà Trương Lý Hoàng Phi - Tổng gíám đốc IBP (bên trái) và doanh nhân Mai Hữu Tín, khách mời của show The Next Power tại trường quay. Ảnh: SWorld

Ngoài làm Chủ tịch ở Gỗ Trường Thành, doanh nhân Mai Hữu Tín còn giữ vai trò Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thành viên HĐQT của hàng loạt doanh nghiệp khác như U&I, Ngân hàng Kiên Long...

Ông được mệnh danh là "trùm giải cứu" bởi những thương vụ đình đám như đầu tư vào Gỗ Trường Thành khi doanh nghiệp này đang lỗ nghìn tỷ, vực dậy và đưa Gỗ Trường Thành từ lỗ sang lãi chỉ sau 2 năm. Các thương vụ tại Giấy Sài Gòn, Toàn Mỹ cũng ghi dấu ấn của Mai Hữu Tín với việc ông đã giúp xoay chuyển tình thế từ khó khăn sang tăng trưởng vượt bậc và giành thị phần.

Một trong những câu nói ấn tượng của ông là "Nếu mình sống chết với một công ty thì công ty đó sẽ mang gene của mình và ngược lại, mình cũng sẽ mang gene của công ty đó. Một công ty chung một bộ gene, đó chính là văn hoá công ty. Nếu gene đó là gene trội thì công ty sẽ hoạt động tốt và tăng trưởng".

"The Next Power" là phiên bản mới của chương trình "Nguy-Cơ". Với mỗi tuần một số với một vị khách mời, chương trình lấy trọng tâm là chủ đề đổi mới sáng tạo (Innovation) - được xem là "chìa khóa" để dẫn dắt các doanh nghiệp chuyển mình, bứt phá, tiên phong và khẳng định vị thế.

"The Next Power" sẽ phân tích trực diện các vấn đề về đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, từ đó mang lại nhiều bài học thực tế để có thể bứt phá, khẳng định vị thế trên thương trường Việt Nam và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng có thể mở rộng kết nối, chia sẻ từ doanh nhân, doanh nghiệp quốc tế để kết nối Việt Nam với thế giới.

Đào Nguyên