Ông Maduro xác nhận đã điện đàm với ông Trump

Tổng thống Venezuela Maduro xác nhận đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Trump và cuộc gọi diễn ra "tôn trọng, thiện chí".

"Khoảng 10 ngày trước, Nhà Trắng đã gọi đến Cung điện Miraflores. Tôi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Truyền thông thế giới đã đưa tin về việc này", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ngày 3/12.

Tổng thống Maduro mô tả cuộc điện đàm diễn ra "một cách tôn trọng, thiện chí" và không tiết lộ nội dung hai bên đã trao đổi.

"Nếu cuộc gọi này cho thấy hai bên bắt đầu hướng đến đối thoại tôn trọng, giữa nhà nước với nhà nước, quốc gia với quốc gia, thì chúng tôi hoan nghênh, vì chúng tôi luôn tìm kiếm hòa bình", ông Maduro tiếp tục.

Ông Trump ngày 30/11 xác nhận đã trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Maduro, nhưng cũng từ chối tiết lộ nội dung và kết quả trao đổi, nhấn mạnh đây chỉ là "một cuộc điện đàm".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 21/11. Ảnh: AFP

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Venezuela gần đây leo thang. Quân đội Mỹ đầu tháng 9 triển khai chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe, điều động lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Maduro.

Tuy chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào người đồng cấp Maduro, Tổng thống Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Chưa rõ tuyên bố này ám chỉ khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Venezuela hay sẽ sử dụng vũ khí tầm xa.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Trump hôm 29/11 cảnh báo không phận phía trên và xung quanh quốc gia Nam Mỹ "sẽ bị phong tỏa".

Tổng thống Maduro nói rằng hiện diện quân sự lớn cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích tuyên bố "phong tỏa không phận" từ ông Trump, khẳng định đây là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)