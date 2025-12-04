Ông Macron thăm Trung Quốc, thảo luận về hòa bình Ukraine

Tổng thống Pháp tới Trung Quốc, thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ song phương cũng như nỗ lực hướng đến đàm phán hòa bình Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 3/12 đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày tới nước này. Chuyến thăm lần thứ tư tới Trung Quốc của Tổng thống Macron là cơ hội để củng cố sự ủng hộ cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine, cũng như thu hút thêm đầu tư từ Bắc Kinh.

Vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4/12. Ảnh: Xinhua

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện ngày 4/12 chào đón Tổng thống Pháp và Đệ nhất phu nhân Brigitte tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm, trong đó ông Macron cho rằng hai nước cần vượt qua "những khác biệt" để hướng tới lợi ích chung. Ông Tập đồng tình, kêu gọi hai bên hướng tới mối quan hệ ổn định hơn.

Về xung đột tại Ukraine, ông Macron nói với ông Tập rằng cần phải tiếp tục nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định trên thế giới cũng như tại các khu vực bị ảnh hưởng vì chiến sự. Tổng thống Pháp đánh giá việc hợp tác giữa hai bên là "yếu tố mang tính quyết định" trong giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Tập đáp rằng "Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình và hy vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và mang tính ràng buộc, được tất cả các bên chấp nhận".

Trung Quốc hồi năm ngoái đề xuất "công thức hòa bình" cho xung đột Ukraine, với các nội dung như kêu gọi ngừng bắn, nối lại đàm phán hòa bình, tránh rủi ro hạt nhân, giảm tác động từ cuộc khủng hoảng lên kinh tế thế giới và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Tuy nhiên, ý tưởng này của Trung Quốc không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ các bên. Pháp, nước hậu thuẫn Ukraine, đang nỗ lực thúc đẩy các quốc gia liên quan ủng hộ thỏa thuận hòa bình "công bằng, bền vững" cho Kiev, trong bối cảnh Mỹ muốn Ukraine chấp nhận đề xuất hòa bình với nhiều điểm bất lợi về lãnh thổ.

Ngọc Ánh (Theo AFP)