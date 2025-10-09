Ông Macron sắp bổ nhiệm thủ tướng thứ sáu

Tổng thống Macron sẽ bổ nhiệm thủ tướng thứ sáu trong nhiệm kỳ của mình, kế nhiệm ông Sebastien Lecornu vừa từ chức sau chưa đầy một tháng.

"Đa số nghị sĩ phản đối việc giải tán quốc hội. Chúng ta vẫn còn lộ trình khả dĩ để thông qua ngân sách trước ngày 31/12. Do đó, Tổng thống sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vòng 48 giờ tới", Văn phòng Tổng thống Pháp ra tuyên bố ngày 8/10, dẫn kết luận của cựu thủ tướng Sebastien Lecornu.

Ông Lecornu đưa ra tuyên bố này sau hai ngày đàm phán với các đảng phái về nỗ lực cứu vãn dự luật ngân sách, theo chỉ thị của Tổng thống Emmanuel Macron.

Cựu thủ tướng Lecornu, người vừa được bổ nhiệm tháng trước, hôm 6/10 đệ đơn xin từ chức chỉ vài giờ sau khi nội các mới được công bố. Ông là thủ tướng thứ năm được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong vòng chưa đầy hai năm qua. Ông Macron sau đó yêu cầu ông Lecornu thúc đẩy đàm phán tới ngày 8/10 để tìm giải pháp cho khủng hoảng.

Ông Lecornu không nói rõ ai sẽ là thủ tướng tiếp theo của nước Pháp, chỉ khẳng định phần việc của ông đã xong và quyết định thuộc về Tổng thống Macron. Tuyên bố của Điện Elysee cũng không nêu ai có thể là người kế nhiệm ông Lecornu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Đức ngày 3/10. Ảnh: AP

Ông Lecornu từ chức sau khi phe đối lập, cũng như một số đồng minh, đe dọa sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm ông, dấu hiệu cho thấy tình hình bất ổn sâu sắc đang ảnh hưởng đến Pháp. Hiện không có đảng phái nào nắm giữ đa số trong quốc hội Pháp và các đảng phải chật vật để đạt được thỏa hiệp về các vấn đề quan trọng, trong đó có cả việc thông qua dự luật ngân sách cho năm tài khóa 2026.

Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Pháp được tổng thống bổ nhiệm sau các kỳ bầu cử nghị viện, thường thuộc đảng kiểm soát quốc hội, chịu trách nhiệm về các chính sách trong nước và đảm nhiệm công việc hàng ngày của chính phủ. Thành viên trong nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)