Ông Macron: Ông Trump chỉ đoạt Nobel Hòa bình nếu kết thúc chiến sự Gaza

Tổng thống Pháp nói người đồng cấp Mỹ chỉ có thể giành giải Nobel Hòa bình nếu chấm dứt được cuộc xung đột ở Dải Gaza.

"Tôi thấy Tổng thống Mỹ đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng 'Tôi muốn hòa bình, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột này'. Ai là người có thể giành giải Nobel Hòa bình? Giải thưởng đó chỉ có thể đạt được nếu chấm dứt cuộc xung đột này", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, đề cập đến chiến sự ở Dải Gaza.

Theo ông Macron, người duy nhất hiện nay có thể gây sức ép với chính phủ Israel để họ dừng chiến sự ở Gaza và giải cứu các con tin đang bị Hamas giữ là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 23/9. Ảnh: AP

Tổng thống Macron thừa nhận ngay cả sau khi chính phủ Pháp đã công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng LHQ, Mỹ mới là bên có đòn bẩy thực sự đối với Israel. Ông nói thêm Nhà nước Palestine chỉ thực sự được thành lập khi có sự công nhận từ Israel.

Về những lo ngại rằng Israel có thể đáp trả động thái của Pháp bằng các biện pháp như đóng cửa lãnh sự quán Pháp tại Jerusalem hay sáp nhập thêm lãnh thổ ở Bờ Tây, ông Macron tuyên bố Paris đã sẵn sàng cho kịch bản đó.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch cho tất cả phương án, có nghĩa là chúng tôi không bao giờ bị động. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ lợi ích của Pháp", ông Macron nói.

Tổng thống Mỹ từng than phiền ông sẽ không được trao giải Nobel Hòa bình khi những đóng góp của ông trong các thỏa thuận quốc tế không được công nhận. Chính quyền Trump tuyên bố trong hai nhiệm kỳ, ông Trump đã giúp chấm dứt 6 cuộc xung đột.

Ngọc Ánh (Theo AFP)