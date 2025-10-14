Ông Macron khẳng định sẽ không từ chức

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẽ không từ chức dù Pháp đang đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

"Tôi được nhân dân ủy nhiệm phục vụ đất nước, tìm kiếm giải pháp cho những trăn trở của người dân và làm mọi việc trong khả năng cho nền độc lập. Đó là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi vào thời điểm này. Tôi sẽ đảm bảo ổn định cho đất nước. Những vấn đề còn lại là công việc của chính phủ", Tổng thống Emmanuel Macron bình luận ngày 13/10, bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Ai Cập về lộ trình hòa bình cho Dải Gaza.

Chính trường Pháp đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng nhất trong vài thập kỷ qua, với 6 lần bổ nhiệm thủ tướng trong chưa đầy hai năm. Ngày 10/10, ông Macron tuyên bố tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm tân thủ tướng, 4 ngày sau khi ông Lecornu xin từ chức vì danh sách nội các bị phản đối gay gắt.

Các đảng đối lập cực hữu và cánh tả, lẫn một số cựu đồng minh của Tổng thống Pháp, những ngày qua liên tục kêu gọi ông từ chức, dù nhiệm kỳ hiện tại còn kéo dài đến năm 2027.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Sharm El-Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10. Ảnh: AFP

Phát biểu tại Ai Cập, ông Macron tiếp tục bác bỏ khả năng giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm, khẳng định "không muốn đánh cược" và muốn đất nước tiến bộ. Chính trị gia 47 tuổi đồng thời chỉ trích các đảng đối lập đang "kích động hỗn loạn" thay vì hợp tác ổn định đất nước.

"Trong các phe phái đang gieo rắc chia rẽ và hoài nghi, nhiều người không thật sự nỗ lực khi đất nước cần họ. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là đảm bảo ổn định", ông Macron nói. "Lực lượng chính trị kích động bất ổn đối với chính phủ của Sebastian Lecornu mới là những người phải chịu trách nhiệm cho tình trạng hỗn loạn hiện nay".

Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ quyết định đầy rủi ro của ông Macron hồi giữa năm 2024, khi ông giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm với hy vọng củng cố ưu thế đa số của các đảng trung dung.

Kết quả lại trái ngược với kỳ vọng, khi phe cực hữu và cánh tả đều giành thêm ghế, đẩy chính trường Pháp vào tình trạng "quốc hội treo" với ba khối lớn gần như không ai chịu thỏa hiệp.

Nội các mới dự kiến trình dự thảo ngân sách vào ngày 15/10, hướng tới mức thâm hụt dưới 5% GDP, theo người phát ngôn chính phủ Maud Bregeon. Quốc hội có 70 ngày để thẩm định dự luật trước khi năm tài khóa kết thúc.

Tuy nhiên, chính phủ lần hai của ông Lecornu đang đối mặt rủi ro bỏ phiếu bất tín nhiệm ngay khi trình bày cương lĩnh trước quốc hội. Đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) và cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) đã tuyên bố sẽ nộp kiến nghị hạ bệ nội các mới.

Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Pháp được tổng thống bổ nhiệm sau các kỳ bầu cử nghị viện, thường thuộc đảng kiểm soát quốc hội, chịu trách nhiệm về các chính sách trong nước và đảm nhiệm công việc hàng ngày của chính phủ. Thành viên trong nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận.

Thanh Danh (Theo AFP, Guardian)