Ông Macron kêu gọi Iran ngừng tập kích khắp Trung Đông

Tổng thống Pháp điện đàm với người đồng cấp Iran, cảnh báo nguy cơ hỗn loạn khắp Trung Đông và kêu gọi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công.

"Tôi đã gọi cho Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để kêu gọi lập tức chấm dứt những cuộc tấn công không thể chấp nhận được mà họ đang tiến hành nhằm vào các nước trong khu vực, dù là đòn đánh trực diện hay thông qua tổ chức ủy nhiệm, điển hình là tại Lebanon và Iraq", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm 15/3.

Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo diễn ra vài ngày sau khi Pháp thông báo một binh sĩ thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào khu tự trị Kurdistan tại Iraq hôm 13/3. Đây là những thương vong đầu tiên của quân đội Pháp kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2.

Tổng thống Macron phát biểu tại Điện Elysee ở Paris ngày 13/3/. Ảnh: AFP

Tổng thống Macron nhấn mạnh với người đồng cấp Pezeshkian rằng Iran nhắm mục tiêu vào lợi ích của Pháp tại khu vực là "điều không thể chấp nhận được". Ông cảnh báo tình trạng leo thang hiện nay đang đẩy toàn bộ khu vực vào hỗn loạn, với những hệ quả nghiêm trọng cả trước mắt lẫn lâu dài.

Lãnh thổ Pháp khẳng định các hành động của Paris hiện nay hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, các đối tác trong khu vực và quyền tự do hàng hải. Ông cũng kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz "càng sớm càng tốt".

Tổng thống Macron cho rằng hòa bình, an ninh chỉ có thể đạt được thông qua xây dựng một khuôn khổ chính trị và an ninh mới, trong đó bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giải quyết mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo và những hoạt động mà ông cho là "gây bất ổn" của Tehran.

Giới chức Iran chưa công bố thông tin về cuộc điện đàm.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi các nước "kiềm chế mọi hành động có thể khiến xung đột leo thang và lan rộng". Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước cử chiến hạm bảo vệ tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Các cuộc tấn công này, cũng như việc Eo biển Hormuz bị tê liệt, đã khiến giá năng lượng trên thế giới tăng vọt, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Thanh Danh (Theo AFP, Al Jazeera)