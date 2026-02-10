Ông Macron: Greenland là tiếng chuông cảnh tỉnh về Mỹ

Ông Macron cho rằng châu Âu nên chuẩn bị ứng phó mâu thuẫn tiếp theo với Mỹ, coi "sự kiện Greenland" như tiếng chuông cảnh tỉnh để thúc đẩy cải cách.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn hôm nay nhấn mạnh châu Âu không nên ảo tưởng rằng việc hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ là xu hướng lâu dài, ngay cả khi bất đồng liên quan đến đảo Greenland, thương mại và công nghệ đã lắng dịu.

"Khi đối phương có hành động quyết liệt, tôi nghĩ chúng ta không nên cúi đầu hay tìm cách thỏa hiệp. Chúng ta đã thử chiến lược đó trong nhiều tháng nhưng nó không hiệu quả", Tổng thống Pháp nói, đề cập đến những bất đồng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Trên hết, về mặt chiến lược, nó khiến châu Âu ngày càng phụ thuộc".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, Paris ngày 8/1. Ảnh: AFP

Theo ông, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện lập trường "công khai chống châu Âu" và tìm cách "chia cắt" Liên minh châu Âu (EU).

"Washington đưa ra những lời đe nạt và hăm dọa, rồi đột nhiên nhượng bộ. Chúng ta cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đừng tin điều đó dù chỉ một giây. Mỗi ngày, đều có những lời đe dọa nhắm vào các công ty dược phẩm, công nghệ kỹ thuật số của chúng ta", ông nói.

Tổng thống Pháp cho rằng Mỹ trong những tháng tới sẽ nhắm vào quy định kỹ thuật số của EU. Đây là hệ thống các đạo luật và quy tắc pháp lý toàn diện do EU ban hành nhằm quản lý không gian kỹ thuật số.

Chính quyền Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt các quy định kỹ thuật số mới của EU, đặc biệt là Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), cho rằng chúng "quá mức", phân biệt đối xử và cản trở cạnh tranh của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ (Big Tech) như Google, Apple, Meta. Ông Macron cảnh báo khả năng Tổng thống Trump áp thuế nhập khẩu nếu EU sử dụng DSA để kiểm soát các công ty công nghệ.

Tổng thống Pháp cho rằng để nâng cao khả năng tự chủ, EU cần chi khoảng 1,2 nghìn tỷ euro (1,4 nghìn tỷ USD) mỗi năm cho đầu tư công và tư, bao gồm các lĩnh vực chiến lược như công nghệ xanh và công nghệ số, quốc phòng và an ninh.

Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi vay nợ chung mới ở cấp độ châu Âu, như trái phiếu euro, lập luận rằng điều này sẽ tạo điều kiện để EU đầu tư ở quy mô lớn và thách thức sự thống trị của đồng USD.

Các lãnh đạo EU sẽ họp thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 12/2 để thảo luận về các biện pháp nhằm củng cố nền kinh tế và giúp khối có khả năng cạnh tranh tốt hơn với Mỹ và Trung Quốc trên trường quốc tế.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump khiến các đồng minh châu Âu lo ngại khi nhiều lần tuyên bố muốn sở hữu Greenland, hòn đảo thuộc chủ quyền của Đan Mạch, với lý do mối đe dọa an ninh từ Nga và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu.

Vị trí đảo Greenland án ngữ giữa Mỹ và châu Âu. Đồ họa: CNN

Tháng trước, ông Trump rút lại đe dọa về việc dùng vũ lực chiếm Greenland, sau khi đạt được thỏa thuận khung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte để đảm bảo ảnh hưởng lớn hơn của Mỹ với hòn đảo.

Tuy nhiên, tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland đã làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, gây đổ vỡ niềm tin chiến lược, khiến các nước châu Âu đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Washington, dù hai bên vốn là đồng minh lâu năm.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)