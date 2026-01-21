Ông Macron đeo kính râm khi phát biểu tại Davos

Tổng thống Pháp mang cặp kính râm kiểu phi công khi phát biểu tại WEF, có thể vì bệnh lý mắt chưa thuyên giảm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gây chú ý khi bước lên sân khấu Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1 với một cặp kính râm kiểu phi công, tròng xanh phản quang. Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội, nhưng đây dường như không chỉ là lựa chọn thời trang của lãnh đạo Pháp.

Vài ngày trước sự kiện ở Thụy Sĩ, trong bài phát biểu đầu năm trước các thành viên lực lượng vũ trang diễn ra ở căn cứ không quân Istres miền nam nước Pháp, mắt phải của ông Macron có triệu chứng đỏ và sưng.

Tổng thống Macron đeo kính râm kiểu phi công khi phát biểu tại WEF ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1. Ảnh: AP

Ông xin lỗi mọi người vì xuất hiện "với vẻ ngoài kém thẩm mỹ", song khẳng định bệnh lý mà mình đang gặp phải "hoàn toàn vô hại". Ông còn pha trò rằng mọi người hãy xem đó là "mắt hổ" thể hiện sự quyết tâm.

Trước khi tới Davos, ông Macron cũng đeo kính râm tại Điện Elysee ở Paris, trong cuộc họp về vùng lãnh thổ New Caledonia của Pháp trên Thái Bình Dương và ký Thỏa thuận Elysee - Oudinot, một thỏa thuận về hiến pháp và tài chính cho vùng này.

Trong bài phát biểu và phiên thảo luận tại Davos, Tổng thống Macron không nhắc tới vấn đề mắt hay cặp kính. Thay vào đó, ông tập trung phản hồi các đe dọa thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào 8 quốc gia châu Âu phản đối kế hoạch của Mỹ về kiểm soát Greenland.

Mắt phải của ông Macron đỏ và sưng khi ông tham dự sự kiện ở căn cứ không quân miền nam nước Pháp ngày 15/1. Ảnh: AP

Ông Macron nói nếu không có quản trị và hợp tác, thế giới sẽ sa vào tình trạng "cạnh tranh không khoan nhượng". Ông cũng chỉ trích một số thỏa thuận thương mại đang làm tổn hại xuất khẩu của châu Âu, đồng thời ngầm lên án Washington đang "tích lũy vô tận đủ loại thuế mới" ở mức không thể chấp nhận được.

Tổng thống Pháp kêu gọi các nước tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế, thay vì kiểu hành xử bắt nạt nước khác. Trong những trao đổi sau đó với báo chí, ông Macron khẳng định mình không có ý định nói chuyện với ông Trump tại Davos.

Căng thẳng giữa Washington và Paris gia tăng khi Tổng thống Trump tuần này tuyên bố sẽ áp thuế 200% với rượu vang và champagne Pháp. Lãnh đạo Mỹ còn đăng trên Truth Social ảnh chụp tin nhắn riêng giữa hai người, trong đó ông Macron nêu lo ngại về vấn đề Greenland và đề nghị sắp xếp một cuộc họp G7 không chính thức ở Paris.

Thanh Danh (Theo Newsweek, Local, National Post)