Ông Macron chỉ trích Thủ tướng Italy can dự chuyện của Pháp

Tổng thống Macron đề nghị Thủ tướng Italy không bình luận vấn đề nội bộ nước khác, sau khi bà lên tiếng về sự việc gây chết người ở Pháp.

Quentin Deranque, công dân Pháp 23 tuổi, tuần trước tử vong do chấn thương đầu sau khi bị ít nhất 6 người tấn công bên lề cuộc biểu tình của phe cực hữu tại một trường đại học ở thành phố Lyon. Theo các nguồn thạo tin, hầu hết trong số 11 nghi phạm bị bắt đều là những người thuộc các phong trào cực tả.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 18/2 nói rằng cái chết của Deranque là "vết thương cho toàn châu Âu". Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani giải thích rằng đã có những sự việc giống vụ đánh chết Deranque trong lịch sử nước này, khẳng định động thái lên án hành vi trên là nhằm "đảm bảo rằng chúng ta không quay trở lại quá khứ khủng khiếp".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó đáp trả rằng "hãy để mọi người tự lo việc của mình", đồng thời kêu gọi bà Meloni "ngừng bình luận về những gì đang xảy ra ở quốc gia khác".

Ông Macron nhấn mạnh ở Pháp không có chỗ cho các phong trào chấp nhận và hợp thức hóa bạo lực. "Không gì có thể biện minh cho hành động bạo lực, dù là từ phía này hay phía kia", lãnh đạo Pháp nói.

Tổng thống Macron phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 23/9/2025. Ảnh: AP

11 nghi phạm bị bắt liên quan cái chết của Deranque, gồm 8 nam và ba nữ, hiện đối mặt tội danh "cố ý giết người". Trong số này có hai trợ lý của nghị sĩ Raphael Arnault, thuộc đảng cực tả Pháp Bất khuất (LFI).

Luật sư của bố mẹ Deranque cho biết họ kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế. "Gia đình lên án mọi lời kêu gọi bạo lực, cũng như bất kỳ hình thức bạo lực chính trị nào", luật sư nói.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Yahoo News)