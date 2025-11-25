Ông Macron cam kết 'không gửi thanh niên Pháp' đến chiến trường Ukraine

Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định không có ý định "gửi thanh niên Pháp" tới Ukraine trong các kế hoạch đảm bảo an ninh hậu chiến.

"Người lính khi nhập ngũ là đã chấp nhận hy sinh, nhưng việc báo trước người dân sẽ phải hy sinh lại thật vô lý. Tôi phải bác bỏ mọi suy nghĩ nhầm lẫn rằng chúng tôi có ý định gửi thanh niên Pháp đến Ukraine", Tổng thống Emmanuel Macron bình luận ngày 25/11, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RTL.

Đây là phản ứng đầu tiên từ Tổng thống Macron sau khi tư lệnh quân đội Pháp Fabien Mandon ngày 18/11 kêu gọi người dân cần chuẩn bị tâm lý "chấp nhận hy sinh con cái" và "chịu khổ về kinh tế để ưu tiên quốc phòng" trong trường hợp căng thẳng với Nga leo thang.

Nhiều chính trị gia cánh tả lẫn cánh hữu chỉ trích tướng Mandon phát ngôn hiếu chiến, cho rằng tuyên bố này thể hiện Paris có ý định gửi quân nhân đến chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cho rằng phát ngôn của tướng Mandon những ngày qua đã bị dư luận "bóp méo và đặt sai ngữ cảnh", nhấn mạnh thông điệp của Paris là "không tỏ ra yếu mềm trước mối đe dọa lớn nhất".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 13/6. Ảnh: AP

Đối với sáng kiến liên minh đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột, lực lượng đa quốc gia có thể được triển khai đến nước này cho các nhiệm vụ cách xa tiền tuyến như tại Kiev và Odessa, theo Tổng thống Macron.

"Chúng tôi chưa từng có ý định đưa quân đội đến gần tiền tuyến. Đây không phải là nhiệm vụ của liên minh. Quân nhân Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm nhiệm vụ huấn luyện và an ninh một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, nghĩa là không hoạt động trong thời chiến", ông nói, song lưu ý rằng kế hoạch triển khai rất phức tạp và chưa hoàn tất bàn bạc với các bên.

Tổng thống Pháp đánh giá kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột là "bước đi đúng hướng", nhưng vẫn còn nhiều yếu tố cần tiếp tục thương lượng và cải thiện. Ông nhấn mạnh chỉ Ukraine mới có thể quyết định các điều khoản liên quan vấn đề lãnh thổ.

Nga từng nhiều lần cảnh báo việc phương Tây điều quân tới Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp "không thể tránh khỏi" với NATO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích rằng những chính phủ tham gia liên minh đảm bảo an ninh cho Ukraine, sáng kiến do Anh và Pháp khởi xướng, thực chất muốn kéo dài xung đột "cho đến người Ukraine cuối cùng".

Thanh Danh (Theo AFP, Le Monde, TASS)