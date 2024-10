Ông Lương Tam Quang và Nguyễn Tân Cương được thăng cấp hàm đại tướng

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Tân Cương được thăng cấp hàm đại tướng.

Chiều 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp hàm từ thượng tướng lên đại tướng với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Tân Cương. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được thăng quân hàm lên thượng tướng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết ba cá nhân được thăng cấp bậc hàm đều là sĩ quan ưu tú, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng quân đội, công an; đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ba cá nhân được thăng cấp hàm phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, công an anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp hàm từ thượng tướng lên đại tướng cho Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, chiều 20/10. Ảnh: TTXVN

Thay mặt ba cá nhân được thăng cấp hàm, đại tướng Lương Tam Quang hứa hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết.

Đại tướng Lương Tam Quang 59 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, là cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm, cử nhân Luật, Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế, Cục phó An ninh kinh tế tổng hợp, Thư ký Thứ trưởng Công an, Phó chánh văn phòng rồi Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an.

Năm 2019, ông giữ cương vị Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Tháng 1/2022, ông Quang được thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng. Ngày 6/6, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Quang giữ chức Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Giữa tháng 8, ông Quang được bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, chiều 20/10. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Nguyễn Tân Cương 58 tuổi, là cử nhân Quân sự, quê ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13.

Từ năm 2011 đến 2013, ông Cương là Tư lệnh Quân đoàn 1; 5 năm sau đó giữ chức Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 11/2018, ông giữ vị trí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; từ tháng 12/2019 được giao nhiệm vụ Thứ trưởng Quốc phòng.

Tháng 6/2021, ông Cương được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

