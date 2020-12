Ông Lương Hữu Phước là 'bị can duy nhất'

Bình PhướcSau khi điều tra lại, cảnh sát xác định vụ án không bỏ lọt tội phạm, có một bị can là ông Lương Hữu Phước, 52 tuổi, người nhảy lầu tại TAND tỉnh này.

Quá trình điều tra lại vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cơ quan điều tra đã làm rõ những vấn đề mà quyết định Giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM đưa ra. "Từ đó Công an thành phố Đồng Xoài xác định có đủ căn cứ ông Phước phạm tội, không truy cứu trách nhiệm hình sự với Lâm Tươi. Các nội dung này đều có trong hồ sơ vụ án", ông Nguyễn Công Vang, Viện trưởng VKSND thành phố Đồng Xoài cho biết ngày 5/12.

Tuy nhiên, do ông Phước đã chết nên Công an thành phố Đồng Xoài đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông.

Hiện trường vụ tai nạn năm 2017. Ảnh: Hồ sơ vụ án.

Luật sư Nguyễn Duy Bình (bảo vệ quyền lợi cho ông Phước) cho biết, hiện chưa nhận được kết luận điều tra vụ án. Trước đó, trong quá trình thực nghiệm hiện trường, ông cũng tham gia chứng kiến, giám sát. "Tôi có một số đề nghị thực nghiệm theo đúng lời khai trước đó của Lâm Tươi nhưng chưa được cơ quan điều tra thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, với quyết định đình chỉ vụ án và bị can lần này vụ án coi như đã khép lại", luật sư Bình nói.

Bà Lê Thị Tư, vợ ông Phước, đã có đơn khiếu nại yêu cầu Công an thành phố Đồng Xoài hủy hai quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can, bởi cho rằng cơ quan điều tra chưa làm rõ và có kết luận theo yêu cầu của TAND Cấp cao.

Theo bản án phúc thẩm, trưa 15/1/2017, sau khi uống vài ly rượu nhà hàng xóm ông Phước tiếp tục được bạn mời đến nhà nhậu, trong đó có anh Quý. Họ uống thêm 3 ly rượu thì rủ nhau đi hát karaoke. Do anh Quý không có mũ bảo hiểm nên ông Phước chở về nhà lấy.

Đến trước nhà anh Qúy trên đường Nguyễn Huệ, ông Phước dừng lại, rồi rẽ trái sang đường. Khi cả hai đến phần đường ngược lại thì bị xe máy do Lâm Tươi, 20 tuổi, chở anh rể đâm trúng khiến ông Phước bị thương, anh Quý tử vong sau hai ngày.

Tháng 5/2017, ông Phước bị Công an Đồng Xoài khởi tố, còn Lâm Tươi bị xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng. Tháng 3/2018, ông Phước bị TAND TP Đồng Xoài phạt 3 năm tù nên kháng cáo kêu oan. TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, tuyên trả hồ sơ điều tra lại. Các cơ quan tố tụng Bình Phước sau đó giữ nguyên quan điểm, tiếp tục truy tố xét xử ông Phước.

Ông Lương Hữu Phước trong lúc chờ tuyên án phúc thẩm ngày 19/5. Ảnh: Vĩnh Tuyến.

Ngày 29/5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND Bình Phước xử phúc thẩm lần hai, giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với ông Phước. Cho rằng mình bị oan, vài giờ sau buổi tuyên án ông Phước quay lại tòa nhảy lầu tử vong.

Đến ngày 5/6, TAND Cấp cao tại TP HCM quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm, phúc thẩm, điều tra xét xử lại vụ án. Một tuần sau, toà này xử giám đốc thẩm, huỷ cả 2 bản án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

