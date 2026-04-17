Ông lớn tiêu dùng Ấn Độ muốn tăng quy mô tại Việt Nam

Wipro, công ty sở hữu thương hiệu Romano, Enchanteur… có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh gấp 3-5 lần nhờ tiêu dùng tăng trưởng và chiến lược bản địa hóa.

Lãnh đạo Wipro cho biết sau hơn hai thập kỷ hiện diện, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò trọng điểm trong hệ thống kinh doanh toàn cầu của mảng Consumer Care thuộc Wipro. Thị trường này là nơi tiêu thụ lớn, đồng thời, là minh chứng cho chiến lược phát triển dựa trên con người và công nghệ của tập đoàn.

Trong bức tranh vĩ mô, châu Á hiện đóng góp hơn 40% tổng GDP toàn cầu và được dự báo tiếp tục là động lực tăng trưởng của thế giới. Tại khu vực này, Việt Nam nổi lên như một điểm đến chiến lược của Wipro nhờ nền kinh tế mở, dân số trẻ và tốc độ số hóa nhanh.

Trong chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại Việt Nam gần đây, ông Rishad Premji, Chủ tịch điều hành Wipro Limited, dành phần lớn thời gian khảo sát thực tế các kênh phân phối hiện đại và truyền thống tại TP HCM, đồng thời, làm việc với đội ngũ điều hành tại Việt Nam. Sự nhộn nhịp của các điểm bán lẻ cùng xu hướng tiêu dùng ngày càng hiện đại của người dân để lại ấn tượng với vị lãnh đạo.

"Việt Nam là một nền kinh tế năng động hiếm có với quy mô trên 500 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng luôn thuộc top đầu khu vực, dân số hơn 100 triệu người và GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD", Chủ tịch Rishad Premji đánh giá.

Wipro gia nhập Việt Nam từ năm 1996 và củng cố hiện diện vào năm 2007 sau thương vụ mua lại Unza, cột mốc định hình chiến lược phát triển dài hạn tại thị trường này. Từ đó, doanh nghiệp liên tục mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc cá nhân và duy trì tăng trưởng hai chữ số trong nhiều năm.

Đánh giá về giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Rishad Premji khẳng định mức tăng trưởng đều đặn qua gần hai thập kỷ cùng tiềm năng tiêu dùng lớn là yếu tố cốt lõi để Wipro cam kết gắn bó với thị trường này.

"Chúng tôi nhận thấy Việt Nam hoàn toàn có dư địa để tiếp tục bứt phá, mở rộng quy mô kinh doanh lên gấp 3 đến 5 lần trong những năm tới", ông nói thêm.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, Wipro đặt trọng tâm vào danh mục sản phẩm đa dạng và chiến lược bản địa hóa. Thay vì áp dụng các công thức toàn cầu, doanh nghiệp trao quyền cho đội ngũ trong nước tinh chỉnh sản phẩm, đáp ứng sự thay đổi nhanh của thị hiếu tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ.

Chiến lược này thể hiện qua vị thế của các thương hiệu trên thị trường. Romano tiếp tục duy trì thị phần số một trong phân khúc dầu gội nam, đồng thời nằm trong top 2 ở ngành hàng sữa tắm và khử mùi. Ở phân khúc dành cho nữ, Enchanteur là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành sữa tắm.

Bên cạnh đó, các thương hiệu quốc tế như MaxKleen (chăm sóc gia đình) và Carrie Junior (chăm sóc trẻ em) khi gia nhập thị trường Việt Nam cũng nhanh chóng mở rộng thị phần. Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi mạng lưới phân phối rộng khắp ở cả kênh truyền thống và hiện đại. Doanh nghiệp còn mở rộng hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử nhằm tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

Với nền tảng hiện có, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn dần trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) và sản xuất phục vụ xuất khẩu. Thương hiệu phát triển tại Việt Nam - Romano hiện có mặt tại hơn 15 quốc gia, trong đó có Nam Phi. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi đội ngũ nhân sự trong nước cùng năng lực ứng dụng công nghệ. Tại Việt Nam, AI được triển khai trong marketing và nhiều bộ phận khác nhằm hỗ trợ ra quyết định và tối ưu vận hành.

Đúc kết về chiến lược dài hạn, Chủ tịch Rishad Premji chia sẻ, trong một môi trường cạnh tranh liên tục thay đổi, sức bền của thương hiệu được quyết định bởi khả năng lắng nghe và tiến hóa cùng người tiêu dùng.

"Sự kết hợp giữa chuẩn mực quản trị toàn cầu, công nghệ tiên tiến và một đội ngũ bản địa vững mạnh là bệ phóng để Wipro Consumer Care tiếp tục chinh phục những cột mốc mới tại Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Hiện, Wipro Consumer Care Việt Nam sở hữu hệ sinh thái thương hiệu gồm Enchanteur, Romano, MaxKleen, Gervenne, Bio-Essence, Carrie Junior và Aiken. Doanh nghiệp vận hành nhà máy và trung tâm R&D tại Khu công nghiệp VSIP 1 (Bình Dương), hướng tới cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong khu vực.

