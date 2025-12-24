Ông lớn ngành xi măng Vicem ngắt mạch lỗ nghìn tỷ

Vicem ghi nhận lợi nhuận hơn 287 tỷ đồng và ngắt mạch lỗ nghìn tỷ, sau chỉ đạo phải quyết tâm có lãi của Bộ trưởng Xây dựng hồi đầu năm.

Theo thông tin công bố tại hội nghị tổng kết 2025, lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam cho biết năm 2025 ước đạt doanh thu 28.848 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm ngoái.

Sản lượng sản xuất clinker của công ty đạt 17,725 triệu tấn, vượt hơn 10% kế hoạch cả năm và tăng 11,3% so với năm 2024. Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng, clinker ước đạt 25,87 triệu tấn, tăng 8,5% và cũng vượt kế hoạch.

Vicem ghi nhận lãi (chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ) hơn 287,3 tỷ đồng, tương ứng 356% kế hoạch cả năm. Như vậy, ông lớn ngành xi măng có thể đã ngắt mạch 2 năm liền thua lỗ nghìn tỷ.

Riêng năm ngoái, Vicem lỗ hợp nhất 1.400 tỷ đồng. Năm 2023, lợi nhuận tổng công ty này cũng âm gần 1.130 tỷ.

Vicem là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, có tuổi đời 45 năm. Vicem quản lý 10 nhà máy trên cả nước với 16 dây chuyền sản xuất, công suất 20 triệu tấn clinker và 27 triệu tấn xi măng mỗi năm. Hệ sinh thái nổi tiếng với các thương hiệu xi măng Hà Tiên, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Hoàng Mai...

Tại cuộc làm việc với Vicem hồi đầu năm, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã yêu cầu tổng công ty này điều chỉnh ngay kế hoạch kinh doanh để có lãi. Ông đề nghị ban điều hành Vicem đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Đồng thời, theo ông Trần Hồng Minh, tổng công ty cũng phải ứng dụng khoa học, công nghệ, rà soát các khâu đầu vào, tiết giảm các bộ phận, thủ tục không cần thiết nhằm tiết kiệm tối đa chi phí.

Giai đoạn 2026-2030, Vicem dự kiến sản lượng tiêu thụ xi măng trong nước tăng trưởng 10% mỗi năm. Công ty cũng tham vọng chiếm 28-30% thị phần mặt hàng thiết yếu trong xây dựng này tại Việt Nam.

Anh Tú