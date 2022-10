Quyết tâm tạo ra một thiết bị giải quyết bài toán này, người đứng đầu Robot gõ cửa phòng R&D, tìm cách tích hợp màn LCD với bộ chip xử lý nhằm kiểm tra chất lượng, hiển thị thông tin để những người dùng phổ thông nhất vẫn có thể hiểu và dùng. Đi cùng là công nghệ lọc hiệu quả và thông minh, mang tới nguồn nước an toàn, tinh khiết, người dùng kiểm soát trực tiếp chất lượng nước vào và sau lọc trên màn hình trước khi uống, rất an toàn cho sức khỏe.

Vị lãnh đạo công ty cho hay, màn hình LCD là một bài toán mạo hiểm cũng là bảo chứng chất lượng cho chiếc máy lọc nước. Nếu thiết bị không đảm bảo, chỉ số không đạt thì máy sẽ bị trả về. Vì vậy khi màn hình hiển thị các thông số, người dùng có thể an tâm hơn về nước uống và tình trạng hoạt động của máy, khẳng định giá trị của thiết bị. "Điều đáng mừng, Robot góp phần thay đổi tư duy người dùng, để họ có thêm kinh nghiệm khi lựa chọn, góp phần vào sứ mệnh của doanh nghiệp: an toàn điện và an toàn cho sức khỏe", ông Nam nói.

Toàn bộ hệ thống lọc và bộ điện phân đều nhập khẩu từ nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc nhưng công nghệ phần mềm do chính hãng Việt tạo nên. Trong quá trình sử dụng, chế độ điều khiển RMC-LCD thông minh tự động sục rửa bộ điện phân giúp bảo vệ tấm điện cực không bị bám cặn bẩn, không pha lẫn loại nước lấy sau với lần lấy trước, an toàn cho sức khỏe và tăng cường tuổi thọ máy, hiệu suất máy.

Mô tả thành phẩm dễ dàng nhưng quá trình nghiên cứu và sản xuất lại vô cùng chông gai. Ông Nguyễn Phương Nam nói, khi đưa một chiếc máy ra thị trường, điều đáng quan tâm nhất là trả lời câu hỏi: vì sao người dùng phải mua? - tức sự thiết thực, đáp ứng nhu cầu thị trường mà vẫn tạo khác biệt với những cái tên có sẵn. Biết đặt câu hỏi và nỗ lực tìm đáp án chính là bí quyết để Robot thành công.

"Mỗi yêu cầu đưa ra là một thử thách với phòng R&D. Vì bổ sung tính năng nghĩa là cần thay đổi vật tư, thiết kế của cả bộ máy. Cả đội ngũ phải mày mò, tìm linh kiện tương thích, thiết kế lại rồi đưa đến đơn vị kiểm nghiệm - như quay về vạch xuất phát để làm lại từ đầu", ông Nam nói.

Tiếp tục bài toán về nguồn nước không ổn định, sản phẩm được thiết kế theo nguồn nước chuẩn chung, nhưng tùy mỗi vùng nước chỉ số TDS (tổng chất rắn hòa tan) lại quá cao, hoặc quá thấp, không thể dùng uống, hay điện phân được. Robot giải quyết vấn đề này bằng bộ xử lý nước và cách thiết lập phần cài đặt, để chuẩn hóa mức pH dựa trên nguồn nước đầu vào. Màn hình LCD lúc này tiếp tục thể hiện sự hữu ích, cảnh báo các thông tin, đảm bảo nguồn nước an toàn trước khi sử dụng.

Ngoài chỉ số hydrogen và ORP tối ưu, một trong những yếu tố giúp sản phẩm đạt Kỷ lục châu Á đến từ công nghệ QuikHEAT nóng thông minh: cho phép lấy nước nóng tức thì và tùy chọn dung lượng, nhiều mức nhiệt độ (45 độ C, 60 độ C, 80 độ C và 99 độ C) để pha sữa, trà, mật ong, cà phê... ngay lập tức mà không cần chờ đun nấu. Từ khi có tính năng này, hơn 50% khách hàng chọn mua dòng máy có nước nóng thông minh lạnh.

Là Thương hiệu Quốc gia, Robot mang đến các dòng máy thiết kế hiện đại, phù hợp nhiều không gian nội thất, nhiều màu sắc. Bên cạnh việc cung cấp những dòng lắp đặt trên bàn bếp, đơn vị mang đến hướng đột phá bằng mẫu tủ đứng với bộ lọc đi liền thân máy, có thể đặt mọi vị trí kể cả phòng ăn, văn phòng. Mức giá phổ thông giúp người dùng thêm tiết kiệm khi mua sắm hay thay lõi lọc.

Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới trao Đĩa Vàng Sáng Tạo Thế Giới cho Chủ tịch Cty Robot.

Sản phẩm đạt chuẩn Thiết bị Y tế châu Âu, CE marking về an toàn điện, FDA, Quy chuẩn quốc gia QCVN 04 của Bộ khoa học Công nghệ, kỷ lục châu Á. Liên Minh các nhà sáng tạo thế giới cũng trao Đĩa vàng sáng tạo và công nhận Robot là thành viên của liên minh vào ngày 11/7.