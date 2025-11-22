'Ông lớn' kiến trúc Nhật thiết kế dự án tại Quảng Ninh

Nikken Sekkei bắt tay MIK Group phát triển dự án Imperia Holiday Hạ Long tại Quảng Ninh, lấy cảm hứng từ địa hình kỳ quan và bối cảnh di sản.

Đơn vị Nhật Bản đảm nhận vai trò thiết kế kiến trúc, hướng tới mô phỏng địa hình tự nhiên của vịnh Hạ Long và tạo bản sắc cho tổ hợp nhà ở thương mại bên bờ vịnh di sản.

Tại dự án, cảm hứng từ núi đá vôi, mặt nước và các đường cong địa mạo được chuyển hóa thành hình khối kiến trúc. Các lớp xếp và đường chuyển tiếp được xử lý nhằm tạo hiệu ứng chuyển động, đồng thời duy trì sự hài hòa với cảnh quan biển. Thiết kế hướng tới việc vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa đem lại điểm nhấn thẩm mỹ cho khu vực.

Phối cảnh dự án Imperia Holiday Hạ Long. Ảnh: MIK Group

MIK Group cho biết, việc lựa chọn Nikken Sekkei giúp nâng chuẩn chất lượng thiết kế tại dự án, với mục tiêu tạo ra không gian sống gần gũi thiên nhiên và phù hợp bối cảnh đô thị biển. "Hai bên có sự đồng điệu trong triết lý phát triển sản phẩm vị nhân sinh", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Imperia Holiday Hạ Long dự kiến gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một có diện tích hơn 1,6 ha tại mặt đường Hoàng Quốc Việt, dự kiến xây dựng tổ hợp chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ cao khoảng 30 tầng, với gần 2.000 căn hộ sở hữu lâu dài. Giai đoạn hai, quy mô gần 1,5 ha tại khu vực Bãi Cháy, được quy hoạch phát triển các hạng mục thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú.

Công trình nhằm bổ sung thêm lựa chọn nhà ở và lưu trú trong bối cảnh nhu cầu về bất động sản phục vụ du lịch và thương mại ngày càng tăng, đồng thời đánh dấu bước mở rộng đầu tiên của MIK Group tại vùng ven biển Bắc Bộ.

Công trình kiến trúc xanh của Nikken tại Thượng Hải. Ảnh: Nikken

Dự án thuộc dòng sản phẩm Imperia được MIK Group phát triển thành công tại thị trường Hà Nội. Khác với mô hình nhà ở đô thị hiện đại tại Thủ đô, phiên bản đưa ra Quảng Ninh là dự án đầu tiên nằm trong bộ sản phẩm Imperia Holiday, tập trung vào yếu tố nghỉ dưỡng và không gian tự nhiên.

MIK Group cho biết, doanh nghiệp theo đuổi tiêu chuẩn ngày càng cao trong mỗi dự án. Imperia Holiday Hạ Long là bước tiến mới, đánh dấu sự đầu tư nghiêm túc vào kiến trúc và trải nghiệm an cư. Việc hợp tác cùng Nikken Sekkei thể hiện định hướng nâng chuẩn sản phẩm, đồng thời đặt kỳ vọng về một công trình mang dấu ấn riêng tại Quảng Ninh.

Dự án Osaka Stadium có sự tham gia của Nikken. Ảnh: Nippon

Nikken Sekkei là một trong những công ty kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật hàng đầu Nhật Bản với hơn 124 năm kinh nghiệm Nhật Bản. Doanh nghiệp đã tham gia hơn 20.000 dự án tại 50 quốc gia. Đơn vị được biết đến qua các công trình như Tokyo Skytree, Saitama Super Arena hay các tổ hợp đô thị tại Singapore và Hong Kong. Công ty theo đuổi triết lý thiết kế cân bằng giữa con người, thiên nhiên và phát triển bền vững.

Song Anh