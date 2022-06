Ông lớn công nghệ hiến kế tự động hoá quy trình doanh nghiệp

Chuyên gia IBM Việt Nam, FPT IS chỉ ra giải pháp tự động hóa quy trình dựa trên kinh nghiệm chuyển đối số cho ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm...

"Một trong những xu hướng đang được ưa chuộng nhất hiện nay chính là công nghệ AI, RPA. Tuy không phải là khái niệm mới, nhưng chắc hẳn không phải ai cũng có thể áp dụng được công nghệ này vào trong việc vận hành của doanh nghiệp", ông Quan Bảo Thắng, Phó Giám đốc khối ngành Tài chính Ngân hàng FPT IS chia sẻ tại hội thảo "AI-Powered End-to-End automation for the real world" mới đây.

Sự kiện do IBM Việt Nam và FPT IS kết hợp tổ chức, thu hút gần 60 khách mời từ các ngân hàng lớn, bảo hiểm, chứng khoán tại TP.HCM tham dự.

Nhiều đại diện ngân hàng lớn, bảo hiểm, chứng khoán tham dự sự kiện. Ảnh: FPT IS

Chia sẻ tại sự kiện, chuyên gia IBM Việt Nam chỉ ra lộ trình chuyển đối số cần có. Theo đó, doanh nghiệp sẽ trải qua các cấp độ: khởi đầu với số hóa, đến đích cuối cùng là sáng tạo số, phát kiến sản phẩm số, dịch vụ số, quy trình số tương lai.

Cấp độ cơ bản nhất - số hoá chính là đưa dữ liệu và quy trình từ phương thức riêng lẻ lên một nền tảng tập trung (platform) nhằm quản lý chặt chẽ hơn. Số hóa đặc biệt quan trọng với ngành ngân hàng, đơn vị có nhiều quy trình mở tài khoản, phê duyệt khoản vay cùng các tài liệu phức tạp.

Tương tự trong lĩnh vực khác, tài liệu và quy trình đều là trung tâm doanh nghiệp, cần phải đi song hành với nhau.

Để giải quyết được bài toán này, ông Ngô Thanh Hiền, chuyên gia tư vấn giải pháp Automation IBM Việt Nam chia sẻ về Giải pháp ECM (Enterprise Content Management) - nơi lưu trữ số hoá tài liệu, quản lý dữ liệu về mặt phi cấu trúc.

Nền công nghệ này kết hợp cùng AI, RPA sẽ tạo ra giải pháp siêu tự động hoá. Sự kết hợp công nghệ lõi về core automation với công nghệ xử lý AI, dữ liệu lớn giúp phân tích, đánh giá và đề xuất phương án quản trị nguồn lực, vận hành hiệu quả, tạo tiền đề xây dựng nhân lực số (Digital labor) tương lai. Hiện IBM cùng các đối tác như FPT IS là nhà cung cấp giải pháp về tự động hoá toàn diện.

Ông Nguyễn Tuấn Khang, Giám đốc các giải pháp Phần mềm IBM Việt Nam chia sẻ chủ đề "Quản lý quy tắc và chính sách trong tự động hoá kinh doanh thông minh". Ông Khang cho biết cốt lõi của quá trình tự động hoá thành công là đưa AI vào hệ thống tự động hóa, "nhúng" AI vào các chính sách để hoàn thiện quy trình.

Nguyễn Tuấn Khang, Giám đốc các giải pháp Phần mềm IBM Việt Nam. Ảnh: FPT IS

Sau khi xây dựng xong hệ thống tự động hoá quy trình thì vấn đề về bảo mật và an toàn khi truyền tài liệu, tập tin của tổ chức đến khách hàng cũng cần được quan tâm. Giải pháp IBM Sterling B2B Integration and Managed File Transfer được ông Nguyễn Ngọc Ấn - Chuyên gia giải pháp ứng dụng thông minh IBM Việt Nam giới thiệu.

Theo báo cáo Gartner, có đến 55% lượng truyền tin và file nội bộ; những file truyền tải nội bộ và đối tác gặp nhiều vấn đề bảo mật. Đồng thời, mức độ nghiệp vụ tăng trưởng cao làm đẩy mạnh số lượng tập tin được trao đổi trong doanh nghiệp lên con số lớn. Với giải pháp IBM, doanh nghiệp sẽ hạn chế lộ thông tin bảo mật ra bên ngoài và tránh mất dữ liệu trên đường truyền, đảm bảo an toàn dữ liệu.

Khi triển khai một hệ thống hay giải pháp mới, đơn vị triển khai đóng vai trò quan trọng. Chuyên gia FPT IS, ông Nguyễn Tiến Hà đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án tự động hoá quy trình cho khách hàng là những ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam.

Ở góc độ tư vấn, FPT IS đã đề xuất xây dựng khung kiến trúc framework liên quan đến BPM từ hạ tầng đến hệ thống cơ sở dữ liệu. Sau đó, khách hàng lựa chọn quy trình triển khai thử nghiệm hệ thống và khi có kết quả khả quan sẽ nhân rộng ra rồi đưa vào quy trình chính. Mỗi khi phát hành (release) để kiểm thử hệ thống, khách hàng yên tâm vì các lỗi hệ thống đều được loại bỏ nhờ ứng dụng IBM.

"Với vị thế là đối tác đồng hành của các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty tài chính, FPT IS cùng các đối tác lớn như IBM sẵn sàng hợp tác và mang tới các giải pháp 4.0 đón đầu xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, từ đó thúc đẩy mô hình doanh nghiệp số, kinh tế số Việt Nam tương lai", đại diện FPT IS chia sẻ.

