Ông lớn công nghệ Đức đầu tư trung tâm nghiên cứu 150 triệu euro ở Việt Nam

Tập đoàn phần mềm SAP thành lập trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam, với vốn rót hơn 150 triệu euro trong 5 năm.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển SAP Labs Vietnam đặt tại một tòa nhà hạng A ở phường Sài Gòn (TP HCM), vận hành từ 7/8. Đây là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á, sau Singapore.

Ông Clas Neumann, Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc Mạng lưới SAP Labs toàn cầu đánh giá đây là "thời điểm đúng đắn" để đầu tư vào Việt Nam vì lực lượng nhân tài công nghệ dồi dào, hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng hệ thống học thuật, cơ sở vật chất tốt.

Từ tháng 9/2024, SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên và dự kiến tăng lên 500 người vào 2027. Riêng năm nay họ sẽ tuyển thêm 350 người. Cơ sở tại Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh nhất vào năm đầu thành lập trong hệ thống gồm 20 trung tâm nghiên cứu của SAP trên toàn cầu.

Lãnh đạo SAP Labs toàn cầu, SAP Việt Nam tại sự kiện ra mắt trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam, ngày 7/8. Ảnh: SAP Việt Nam

Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng 20% vào 2024, góp 18,3% vào GDP. Mức này cao gấp ba lần tăng trưởng chung, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông cũ (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam xác định phát triển 11 ngành công nghệ chiến lược và kỳ vọng trở thành cường quốc AI. Ông khuyến khích tập đoàn Đức mở rộng đầu tư tại TP HCM và các thành phố khác.

Ông cũng đề nghị SAP hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và quy mô lớn cho Việt Nam, đồng hành cùng chương trình đào tạo 50.000-100.000 kỹ sư bán dẫn và AI.

SAP là tập đoàn hàng đầu của Đức trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp và cung cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp, với vốn hóa hơn 310 tỷ euro.

Tổng giám đốc SAP Labs Singapore và Việt Nam Manik Saha cho biết tập đoàn sẽ xây dựng một hệ sinh thái dành cho các nhân tài, thông qua kết nối chuyên gia công nghệ của Việt Nam. Họ cũng hợp tác với các trường đại học để tạo cơ hội nghề nghiệp lâu dài cho thế hệ trẻ.

Viễn Thông