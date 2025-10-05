'Ông lớn' bất động sản Hải Phòng sắp lên sàn chứng khoán

Bất động sản CRV, chủ nhiều dự án lớn tại Hải Phòng, được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE, với định giá vượt nhiều tên tuổi lớn.

Theo thông báo được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), 672 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn Bất động sản CRV được chấp thuận niêm yết từ ngày 30/9. Phiên giao dịch đầu tiên là ngày 10/10.

Giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 26.000 đồng mỗi cổ phiếu, với biên độ dao động là 20%. Tính theo mức giá này, Bất động sản CRV được định giá khoảng 17.500 tỷ đồng, vượt vốn hóa nhiều công ty lớn cùng ngành đã niêm yết lâu năm như DIC Corp, Nam Long, Hà Đô...

Bất động sản CRV thành lập năm 2006, với vốn điều lệ hiện tại là 6.724 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển các dự án nhà ở. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư của một số dự án tại Hải Phòng như Hoang Huy New City, Hoang Huy Commerce hay Hoang Huy Grand Tower.

Dự án Hoang Huy Commerce tại Hải Phòng. Ảnh: CRV.

Hiện Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) là công ty mẹ của Bất động sản CRV khi sở hữu 51,13% vốn. Ông Đỗ Hữu Hạ, doanh nhân gắn liền với hệ sinh thái Hoàng Huy, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Bất động sản CRV.

Về tình hình kinh doanh, trong quý đầu niên độ 2025-2026, Bất động sản CRV thu về 162 tỷ đồng doanh thu, 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 76% và 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản đạt 9.117 tỷ đồng.

Trong niên độ mới, doanh nghiệp đạt mục tiêu mang về doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 82% và 250% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trọng Hiếu