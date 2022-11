Ông Lê Tùng Vân vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm

Long AnSáng 2/11, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, không đến phiên xử phúc thẩm dù trước đó kháng cáo khẳng định "không phạm tội".

Cảnh sát giữ an ninh trật tự tại phiên xử phúc thẩm, sáng 2/11. Ảnh: Nam An

Từ sáng sớm, khu vực xung quanh TAND tỉnh Long An được hàng chục cảnh sát giữ an ninh, ngăn những người không liên quan đến vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại tại tịnh thất Bồng Lai (đã đổi thành Thiền am bên bờ Vũ Trụ) vào tòa.

Chỉ người có giấy triệu tập của tòa mới được tham dự phiên xử. Phóng viên được bố trí một phòng riêng, theo dõi phiên tòa qua màn hình trực tuyến.

Tại phần thủ tục, HĐXX cho biết bị cáo Lê Tùng Vân cùng nhiều người làm chứng, có quyền lợi liên quan vắng mặt. Đại diện VKS cho rằng việc này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Sau khi hội ý, tòa đồng quan điểm, tiếp tục phiên làm việc.

HĐXX đang làm rõ quan điểm kháng cáo của các bị cáo.

* Tiếp tục cập nhật.

Các bị cáo tại tòa sáng 2/11. Ảnh: Nam An

Theo án sơ thẩm, từ năm 2019 đến 2021, ông Lê Tùng Vân đã chỉ đạo những người ở tịnh thất Bồng Lai gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ.

Với hành vi trên, ngày 31/7, ông Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù, các bị cáo còn lại nhận án 3-4 năm cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cả 6 người sau đó kháng cáo cho rằng mình không phạm tội.

Phiên xem xét kháng cáo của họ từng bị hoãn hôm 14/10 do yêu cầu của 2 luật sư bảo vệ cho bị hại.

Hoàng Nam